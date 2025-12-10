Redmi Pad 2 (256 Go)

Elle est équipée d’un écran LCD de 11 pouces en résolution 2,5K, capable d’afficher un milliard de couleurs et proposant un rafraîchissement de 90 Hz grâce à la technologie AdaptiveSync, ce qui garantit une navigation fluide et un visionnage confortable.

Elle embarque le processeur MediaTek Helio G100-Ultra gravé en 6 nm, épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 2 To via microSD. De quoi assurer de bonnes performances au quotidien, que ce soit pour le multitâche, le streaming ou les jeux occasionnels.

Côté multimédia, la tablette inclut quatre haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, un appareil photo arrière de 8 MP et une caméra frontale de 5 MP.

Elle tourne sous HyperOS basé sur Android 15 et bénéficie d’une batterie de 9 000 mAh offrant jusqu’à 17 heures de lecture vidéo, avec prise en charge de la charge rapide 18 W.

La Redmi Pad 2 (256 Go) est en ce moment disponible en vert à 139,99 € au lieu de 159 € chez Cdiscount, avec en plus 10% à cagnotter pour les membres Cdiscount à Volonté.

Casque Bluetooth UGREEN HiTune Max6

Il dispose d’une réduction de bruit active adaptative capable d’atténuer jusqu’à -48 dB. Sa puce haute performance analyse l’environnement sonore 375 000 fois par seconde pour ajuster automatiquement le niveau de suppression du bruit, assurant une écoute claire et immersive en toutes circonstances.

Certifié Hi-Res et compatible LDAC, le casque offre un son haute résolution jusqu’à 96 kHz/24 bits. Son architecture à quatre haut-parleurs, combinant un woofer coaxial de 40 mm et un tweeter de 12 mm, garantit des basses profondes et des aigus détaillés. L’audio spatial intégré ajoute une dimension 360° pour un rendu encore plus immersif.

Le casque bénéficie également d’un algorithme de réduction adaptative du bruit du vent, capable de détecter son intensité et de basculer automatiquement entre les microphones avant et arrière, limitant ainsi les parasites et améliorant la clarté des voix.

La connexion multipoint permet d’utiliser deux appareils en parallèle et de passer instantanément de l’un à l’autre. La fonction de partage audio autorise l’écoute simultanée avec un second HiTune Max6. L’application dédiée offre, quant à elle, un accès à huit profils d’égalisation, au mode jeu et à divers réglages personnalisables.

Enfin, l’autonomie atteint jusqu’à 120 heures en mode standard, ou 80 heures avec l’ANC activé. La batterie de 820 mAh prend en charge la charge rapide, offrant 5 heures de lecture en seulement 5 minutes.

Le casque Bluetooth UGREEN HiTune Max6 est disponible à 41,99 € au lieu de 59,99 € en ce moment sur Amazon.

Amazfit Helio Ring

La bague offre un suivi complet de vos cycles, de votre respiration nocturne, de votre variabilité de fréquence cardiaque et de votre fréquence cardiaque au repos. Profitez également d’un essai gratuit du service Zepp Aura AI pour accéder à de la musique de sommeil personnalisée, à des analyses dédiées à votre santé nocturne et à un chatbot de coaching intelligent.

Chaque matin, un score de préparation vous indique en un instant si votre corps et votre esprit sont prêts à affronter une journée intense ou s’il serait préférable de ralentir. Toutes vos données essentielles de récupération sont visibles d’un simple coup d’œil sur la page d’accueil de l’application Zepp, réunies dans un espace clair et pratique.

Associez votre montre connectée Amazfit pour l’entraînement et la bague Amazfit Helio Ring pour la nuit afin de retrouver l’ensemble de vos mesures au même endroit. L’application Zepp centralise toutes les données et propose une analyse avancée des performances, de la récupération et de votre état général, pour un suivi véritablement continu.

La bague intègre un capteur EDA capable de détecter les réactions électrodermales liées au stress. Combinées à votre variabilité de fréquence cardiaque, ces informations permettent de suivre vos émotions et d’identifier plus facilement les facteurs perturbateurs.

L’Amazfit Helio Ring offre une lecture encore plus précise de votre fréquence cardiaque, de votre SpO2 et de votre niveau de stress, afin de vous donner une vision plus claire et plus complète de votre récupération mentale et physique.

L’Amazfit Helio Ring est disponible en taille 10 ou 12 à 99,90 € en ce moment sur Amazon (prix officiel 299,90 €).



À découvrir également dans nos bons plans :