Commençons par le PC portable hybride Lenovo IdeaPad Duet 3 10IGL5 64 Go.

Il est doté d'un écran IPS tactile HD de 10,3" pouces et d'un clavier Bluetooth amovible qui vous permet de le transformer en tablette.

L'IdeaPad Duet 3 embarque un processeur Intel Celeron N4020 avec une fréquence allant de 1,1 GHz à 2,8 GHz et une carte Intel UHD Graphics 600.

On trouve 4 Go de RAM DDR4 et un disque dur eMMC de 64 Go. Un lecteur de carte microSD est disponible et le PC vous fait profiter d'un son Dolby Audio.

Le PC portable hybride Lenovo IdeaPad Duet 3 10IGL5 64 Go est au prix de 180 € au lieu de 379,99 €, soit une remise de 52% sur Darty. La livraison est offerte.







On peut trouver également les articles suivants en promotion en ce moment :























Aspirateur balai sans fil laveur Xiaomi Truclean W10 Pro à 354,49 € (599,99 € sur le site officiel) (aspiration, lavage et rinçage, angle réglable à 90°, 35 minutes d'autonomie, détection intelligente de la saleté...)

Intel Core i5-12400F à 129,89 € soit -36% (trouvé à 175 € et 137 € sur d'autres sites) (6 cœurs, 12 threads, socket 1700, cache L3 18 Mo, TDP 65W, jusqu'à 4,4 GHz, DDR4, avec ventilateur)

(trouvé à 175 € et 137 € sur d'autres sites) (6 cœurs, 12 threads, socket 1700, cache L3 18 Mo, TDP 65W, jusqu'à 4,4 GHz, DDR4, avec ventilateur) AMD Ryzen 7 7700X à 350,98 € soit -30% (8 cœurs, 16 threads, socket AMD 5, architecture Zen 4, cache L3 40 Mo, TDP 105W, jusqu'à 5,4 GHz, DDR5 & PCIe 5.0)













N'oubliez pas également notre top 3 des promos de la journée avec Redmi Note 13, disque dur Seagate 14 To et enceinte portable Bluetooth Soundcore Motion+, les promos Amazon du moment ou encore nos bons plans tablettes.