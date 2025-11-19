Le Black Friday est lancé chez Rue du Commerce, avec des remises pouvant atteindre -50% sur une large sélection allant de l'informatique à l'électroménager.
Pour faire un rapide tour d'horizon des offres disponibles pour l'occasion, voici une sélection de 10 produits phares à ne pas manquer.
TOP 10 du Black Friday Rue du Commerce
- Batterie externe Samsung 45W / 20000 mAh - Beige à 47,74 € (-5%)
- Écouteurs sans fil Sony WF-1000XM5 - Noir à 181,99 € (prix officiel 229,99 €) (réduction active de bruit, IPX4, appels avec réduction de bruit par IA, 2 microphones à rétroaction, embouts isolants, 12h d'autonomie...)
- Montre connectée Garmin Venu Sq 2 - Bracelet silicone gris à 199,76 € soit -5% (1,41″ AMOLED, Gorilla Glass, GPS, +28 sports, étanche 50m, suivi santé, autonomie jusqu’à 11 jours mode connecté...)
- Vidéoprojecteur DLP Acer H5386BDi à 399 € soit -11% (résolution HD 1280 x 720, 4500 Lumens, contraste 20,000:1, HDMI/VGA/USB, Wi-Fi, haut-parleur 3W intégré)
- Nothing Phone (3a) Pro - 12 + 256 Go Gris à 399,95 € soit -16% (6,77" FHD+ AMOLED 120Hz, 20 Go de RAM booster, 5000 mAh, charge rapide 50W, IP64, capteur Sony 50MP avec OIS, zoom x0,6 à x60, fonction macro...)
- Acer Aspire Go 15 AG15-32P-37F1 à 449,95 € soit -6% (15,6" FHD, Core 3 N355, Intel Graphics, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, Windows 11 Famille, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2)
- TV QD-Mini LED TCL 65C61K 4K - 65" à 590 € (-14%)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 à 649,95 € soit -7% (15,3" FHD+, Core i5-13420H, Intel UHD Graphics, RAM 24 Go DDR5, SSD 1 To, Windows 11 Famille, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2)
- Appareil photo hybride Canon EOS R7 - Boîtier nu à 935 € (-29%)
- PC gamer CyberPowerPC à 1 469,99 € soit -5% (Core i7 14700KF 20 cœurs, RTX 5070 12 Go, RAM 32 Go DDR5, SSD 1 To, Windows 11)
L'ensemble des offres est à retrouver sur la page du Black Friday Rue du Commerce.
