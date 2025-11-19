Casque gaming sans fil SteelSeries Arctis Nova 7 Gen 2

Vous pouvez choisir parmi plus de 200 préréglages audio spécifiques pour identifier instantanément les ennemis et garantir un avantage compétitif. Ce son clair et détaillé est assuré par des haut-parleurs magnétiques en néodyme haute fidélité conçus sur mesure. Ces haut-parleurs offrent un paysage sonore profond et détaillé, avec prise en charge de l'audio spatial à 360° pour une immersion totale dans la gloire.

Côté autonomie, la durée de la batterie a été considérablement améliorée, offrant plus de 50 heures d'utilisation, ce qui représente une charge supplémentaire de plus de 40 % par rapport à la génération précédente. Cette puissance s'accompagne d'une charge rapide optimisée via USB-C. Concernant la connectivité, le casque permet le mix audio simultané du jeu et de l'audio mobile grâce au 2,4 GHz et au Bluetooth.

Enfin, la compatibilité multi-plateforme est assurée par un système Plug-&-Play simple via USB-C. Les joueurs peuvent débloquer le jeu sans fil à 2,4 GHz avec le dongle portable, et un adaptateur USB-A est également inclus pour assurer une compatibilité étendue à tous les appareils.

Le casque sans fil SteelSeries Arctis Nova 7 Gen 2 est disponible en noir à 149,99 € au lieu de 197,82 €, soit une remise de 24% sur Amazon (prix officiel 199,99 €).

Volant de course et pédales Logitech G G29

Le volant de course Logitech G29 a été conçu pour garantir une expérience de pilotage parfaite, offrant un rendu réaliste sur les plateformes PlayStation 5, PS4, PC et Mac. Au cœur de cette immersion, le volant Logitech Driving Force intègre un retour de force à deux moteurs, vous permettant de ressentir les sensations de la conduite au maximum.

Pour maintenir une position de conduite plus vraie que nature, le dispositif est fourni avec une unité de pédales séparée et réglable, intégrant fidèlement la commande des gaz, ainsi que les pédales d'embrayage et de frein.

Enfin, pour un contrôle et un réalisme sans compromis, le volant Driving Force offre une rotation de blocage à 900°, ce qui permet de faire tourner le volant jusqu'à deux fois et demie, imitant précisément les mouvements d'un volant de voiture réel.

Le volant de course avec pédales Logitech G G29 est en promotion à 189,99 € en ce moment sur Cdiscount (prix de base 419,99 €).

Nothing Phone (3) (12 + 256 Go)

Avec son design entièrement repensé, le téléphone introduit la Glyph Matrix. Cette interface lumineuse affiche désormais bien plus que de simples notifications : elle intègre des fonctionnalités et des jeux, transformant la manière dont vous interagissez avec votre appareil. L'organisation est simplifiée grâce à l’Essential Space, un centre où l’IA aide à classer les captures et génère des suggestions. L’Essential Key facilite l'accès rapide aux fonctions clés : une simple pression pour la capture d'écran, un appui long pour l'enregistrement vocal et un double appui pour accéder à Essential Space.

La plateforme mobile Snapdragon 8s Gen 4, puissant et efficace et doté de huit cœurs cadencés jusqu'à 3,2 GHz, utilise un processus de 4 nm et bénéficie d'un puissant AI Engine. La mémoire vive peut atteindre 24 Go de RAM avec le Booster, s'appuyant sur la technologie RAM LPDDR5X et ROM UFS 4.0 pour le stockage. Ces performances sont mises en valeur par un écran AMOLED flexible de 6,67" qui offre une luminosité impressionnante de 4 500 nits, un taux de contraste de 1 000 000:1, le support HDR10+, et un taux d'échantillonnage tactile de 1 000 Hz pour une réactivité maximale.

Côté photographie, le Phone (3) permet de capturer chaque instant dans les moindres détails grâce à un système de quatre appareils photo de 50 MP. Cela inclut un appareil photo principal OIS, un appareil photo avec périscope OIS, un ultra grand-angle, ainsi qu'un appareil photo frontal de 50 MP.

Le Phone (3) est doté de la batterie la plus avancée et durable de la marque, capable de se charger de 1 à 50 % en moins de 20 minutes. Il est compatible avec la charge sans fil 15 W et fait également office de chargeur sans fil 5 W pour alimenter des accessoires comme les Nothing Ear. Enfin, grâce à la certification IP68, l'appareil est durable, résistant à l'eau douce jusqu’à 1,5 mètre et totalement étanche à la poussière.

➡️ Découvrez notre test du Nothing Phone (3)

Le Nothing Phone (3) (version 12 + 256 Go) est disponible en noir ou blanc à 599 € au lieu de 790,45 €, soit une remise de 24% sur Amazon (prix officiel 849 €).



