Caméra de surveillance extérieure solaire eufy S220 SoloCam

Grâce à son alimentation solaire sans fil, la batterie reste continuellement chargée : trois heures d’ensoleillement par jour suffisent pour garantir un fonctionnement optimal. Associée à des LED infrarouges et à une ouverture f/1.6, la caméra assure une excellente qualité d’image, aussi bien en plein jour que dans l’obscurité.

La eufy SoloCam S220 intègre une intelligence artificielle capable de détecter et reconnaître les personnes, qu’il s’agisse d’un membre du foyer, d’un livreur ou d’un individu inconnu. En la reliant à la HomeBase 3 (vendue séparément), il est même possible de bénéficier d’une reconnaissance faciale avancée.

Enfin, la caméra dispose d’un stockage local sécurisé, sans abonnement ni frais mensuels, pour une tranquillité d’esprit totale.

Vous pouvez obtenir la eufy S220 SoloCam à 47,71 € grâce au code FRCD04 en ce moment sur AliExpress avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.



