Caméra de surveillance extérieure solaire eufy S220 SoloCam
Grâce à son alimentation solaire sans fil, la batterie reste continuellement chargée : trois heures d’ensoleillement par jour suffisent pour garantir un fonctionnement optimal. Associée à des LED infrarouges et à une ouverture f/1.6, la caméra assure une excellente qualité d’image, aussi bien en plein jour que dans l’obscurité.
La eufy SoloCam S220 intègre une intelligence artificielle capable de détecter et reconnaître les personnes, qu’il s’agisse d’un membre du foyer, d’un livreur ou d’un individu inconnu. En la reliant à la HomeBase 3 (vendue séparément), il est même possible de bénéficier d’une reconnaissance faciale avancée.
Enfin, la caméra dispose d’un stockage local sécurisé, sans abonnement ni frais mensuels, pour une tranquillité d’esprit totale.
Vous pouvez obtenir la eufy S220 SoloCam à 47,71 € grâce au code FRCD04 en ce moment sur AliExpress avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.
Sont également à prix réduit :
- Écran PC TCL 24G54 Mini LED à 99,98 € (24" FHD, dalle VA anti-reflets, 100Hz, 5 ms, HDR10, 450 cd/m²)
- Lot de 2 chargeurs Samsung 15W à 16,98 € soit -39% (câble type-C inclus)
- Switch 24 ports D-Link DGS-1024D à 69,16 € (-44%)
- Carte graphique Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16G à 819,99 € sur la Fnac ou à 839,10 € sur Rakuten avec 41,96 € crédités sur la cagnotte
- Ninja Gaiden: Ragebound - Switch à 24,99 € (-38%)
- Mafia: The Old Country - PS5 à 27,41 € avec la carte Leclerc
- Adaptateur radio internet et DAB+ TechniSat DIGITRADIO 10 IR à 86,69 € soit -36% (WLAN, écran couleur 2,8", Bluetooth, télécommande, enregistrement de 30 stations FM et DAB)
- Lave-linge hublot Hoover HWP 414AMBC/1-S 14Kg à 348,50 € (capacité 14 kg, tambour 85L, essorage 1400 tr/min, moteur induction, départ différé, fonction vapeur...)
- Dashcam voiture 2K 1296P QHD KAWA à 34,99 € avec la remise au panier (commande vocale, vision nocturne, WDR/3D DNR, capteur G, carte SD 32 Go incluse)
- Nanoblock Pokémon - Salamèche à 8,80 € (-32%)
Aussi disponibles au même prix : Pikachu, Évoli, Mewtwo, Carapuce, Bulbizarre
- AMD Ryzen 7 9800X3D à 371 € (8C/16T 120W jusqu'à 5,2 GHz, socket AM5...)
- Filament PETG Geeetech pour imprimante 3D - 5 kg à 29,39 € (différents coloris disponibles)
- Pack Samsung Galaxy Tab A11+ 128 Go WiFi 11" + Book Cover à 199 € soit -31% + 30 € remboursés par Samsung jusqu'au 06/01 inclus
