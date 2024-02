Commençons avec la tablette Xiaomi Pad 6 256 Go.

Elle est dotée d'un écran 11 pouces LCD 2 880 x 1 800 144Hz avec certification TÜV Low Blue Light et verre Corning Gorilla Glass 3. La tablette prend en charge Dolby Vision et Dolby Atmos.

Son processeur est un Snapdragon 870 en 7 nm et on trouve 8 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go pour le stockage.

La tablette est également équipée d'une caméra arrière de 13 MP, une caméra avant de 8 MP et une batterie 8 840 mAh avec charge filaire 33W.

La tablette Xiaomi Pad 6 256 Go est à 285 € avec le code RAKUTEN30 aujourd'hui seulement. Le prix officiel est 499,90 €. La livraison est gratuite.







Signalons ces autres promotions :

HONOR Pad 9 256 Go à 299,99 € avec le code RAKUTEN30 aujourd'hui seulement (12" TFT LCD 2,5K 120Hz, Snapdragon 6 Gen1, 8 haut-parleurs, 13MP, 8 + 256 Go...)









