Commençons par l'iPhone 15 128Go 5G.

Il est doté d'un écran de 6,1 pouces AMOLED 60Hz avec Dynamic Island qui fait remonter vos alertes et activités en direct. L'écran est également équipé d'une face avant Ceramic Shield ultra-robuste et est jusqu’à 2x plus lumineux en extérieur que celui de l’iPhone 14.

L'iPhone 15 embarque une puce Apple Bionic A16 très rapide et économe en énergie et résiste aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière.

On trouve 128 Go de ROM et 6 Go de RAM, ainsi qu'un capteur arrière principal de 48MP pour des photos très haute résolution et un téléobjectif 2x de qualité optique.

L'iPhone 15 128Go 5G est à 909 € au lieu de 969 €, soit une remise de 6% sur Darty. La livraison est gratuite.







Voici également d'autres produits qu'on peut trouver en promotion en ce moment :







PC gaming VIST RGB à 390,90 € (Ryzen 5 4600G 6 cœurs 12 threads jusqu'à 4,2 Ghz, RAM DDR4 16 Go avec dissipateurs thermiques, SSD M.2 512 Go, Radeon RX Vega 7, ventilateurs ARGB 2x 120mm + 1x 120mm...)















