Commençons par la veste chauffante TENGOO HV-16A.





Elle offre un chauffage rapide en 3 secondes et 3 réglages de température (55℃ / 45℃ / 35 ℃) en ciblant le cou et le dos, zones les plus sujettes au froid. Elle couvre en tout 16 zones.

Une seule charge vous assure jusqu'à 4-6 heures de chauffage continu.



La veste est dotée d'une ceinture élastique pour plus de flexibilité et son design côtelé permet un ajustement idéal.

Sa conception sûre vous protège de la surchauffe et de l'auto-inflammation. Les fils de chauffage en fibre de carbone utilisés à l'intérieur sont non conducteurs, vous pouvez donc laver le gilet en machine sans problème.

La charge USB vous permet de recharger la veste facilement avec une batterie externe ou un ordinateur portable.

La veste chauffante TENGOO HV-16A est en promotion à 16,42 € avec le code BGFRHV16A + la réduction déjà appliquée au lieu de 101,28 €, soit une remise exceptionnelle de 83% sur Banggood. Expédié gratuitement de Chine.







Passons au gilet chauffant TENGOO HV-11.

Confortable et respirant, il chauffe rapidement et offre 3 niveaux de températures : bas à 25℃ (lumière bleue), moyen à 35℃ (lumière blanche) et élevé à 45℃ (lumière rouge).

Le gilet couvre 11 zones de chauffage au niveau du dos, du cou, des épaules, de la taille et des deux côtés de l'abdomen.

Il peut être lavé en machine et se recharge par USB.

Le gilet chauffant TENGOO HV-11 est au prix de 15,5 € avec le code BGFRHV11A + la réduction déjà appliquée au lieu de 82,86 €, soit une remise totale de 81% sur Banggood. Livraison gratuite de Chine.







Terminons avec l'ensemble de sous-vêtements chauffants TENGOO HD-02.



Imperméables, ultra-légers et respirants, ces sous-vêtements thermiques en polyester chauffent 12 zones sur le haut et 6 sur le pantalon.

On a le choix entre 3 réglages de températures : élevée à 55-65°C degrés (LED rouge), intermédiaire à 45-55°C (LED bleu) et la plus basse à 35-45°C (LED verte).



Les sous-vêtements sont lavables en machine après avoir retiré la batterie externe.

L'ensemble de sous-vêtements chauffants TENGOO HD-02 est à 31,01 € avec le code BGFRHD02 + la réduction déjà appliquée au lieu de 128,90 €, soit une remise totale de 75% sur Banggood. La livraison de Chine est offerte.







