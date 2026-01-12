PC portable Acer Aspire 14 AI A14-52M

Doté d’un écran OLED de 14 pouces en définition WQXGA / Full HD, il offre un affichage précis, lumineux et riche en contrastes, idéal pour le travail comme pour le divertissement. Il fonctionne sous Windows 11 Home Copilot+, intégrant des fonctionnalités d’IA avancées pour améliorer la productivité au quotidien, et bénéficie d’une connectivité moderne avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.

Il est animé par un processeur Core Ultra 5 226V, capable d’atteindre jusqu’à 4,5 GHz, épaulé par 16 Go de mémoire DDR5 et un SSD de 512 Go, garantissant une excellente fluidité en multitâche et des temps de chargement rapides. La partie graphique est assurée par Intel Arc Graphics, adaptée aux usages créatifs et multimédia.

Vous pouvez obtenir le Acer Aspire 14 AI A14-52M à 584,99 € sur la Fnac avec le code FNAC10 jusqu'au 13/01 à 10h.



Sont également à prix réduit :

Redmi Note 14 Pro 5G - 256 Go Noir à 198,50 € avec le code WSFR20 (6,67" AMOLED 120Hz, Gorilla Glass Victus 2, Dolby Vision, 200MP avec OIS, 5110 mAh, charge turbo 45W, double haut-parleur Dolby Atmos, Dimensity 7300-Ultra 4nm octa-core, fonctionnalités IA, WiFi 6, IP68...)



