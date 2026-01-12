PC portable Acer Aspire 14 AI A14-52M
Doté d’un écran OLED de 14 pouces en définition WQXGA / Full HD, il offre un affichage précis, lumineux et riche en contrastes, idéal pour le travail comme pour le divertissement. Il fonctionne sous Windows 11 Home Copilot+, intégrant des fonctionnalités d’IA avancées pour améliorer la productivité au quotidien, et bénéficie d’une connectivité moderne avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.
Il est animé par un processeur Core Ultra 5 226V, capable d’atteindre jusqu’à 4,5 GHz, épaulé par 16 Go de mémoire DDR5 et un SSD de 512 Go, garantissant une excellente fluidité en multitâche et des temps de chargement rapides. La partie graphique est assurée par Intel Arc Graphics, adaptée aux usages créatifs et multimédia.
Vous pouvez obtenir le Acer Aspire 14 AI A14-52M à 584,99 € sur la Fnac avec le code FNAC10 jusqu'au 13/01 à 10h.
Sont également à prix réduit :
- Redmi Note 14 Pro 5G - 256 Go Noir à 198,50 € avec le code WSFR20 (6,67" AMOLED 120Hz, Gorilla Glass Victus 2, Dolby Vision, 200MP avec OIS, 5110 mAh, charge turbo 45W, double haut-parleur Dolby Atmos, Dimensity 7300-Ultra 4nm octa-core, fonctionnalités IA, WiFi 6, IP68...)
- NAS 4 baies TerraMaster F4-425 à 343,99 € (Intel Celeron N5095 quad-core x86, transcodage 4K, RAM 4 Go, port 2,5GbE, jusqu'à 120 To de stockage...)
- Final Fantasy VII: Remake Intergrade - Switch 2 en précommande à 37,72 €
- Processeur Ryzen 5 7500F à 111,03 € avec le code FRWS15 (jusqu'à 5 GHz, 6 cœurs, 12 threads, cache 32 Mo...)
- Boîtier PC Cooler Master Elite 301 mini tour noir ARGB avec panneau latéral verre trempé à 49,99 €
➡️ ou à 99,99 € en pack avec kit watercooling Cooler Master MasterLiquid 240
- Google Pixel 9 Pro XL - Noir Volcanique 16 + 128 Go à 524,89 € avec le code WHIF (6,8" OLED FHD+, Google Tensor G4, WiFi 6E, BT 5.3, IP68, quadruple capteur photo 50 MP, charge rapide, Gemini...)
- TV LED TCL 50V6C 4K 2025 - 50" à 262,14 € (-34%)
- TV LED TCL 55V6C 4K 2025 - 55" à 286,58 € (-36%)
- TV QLED Samsung 65Q7F2 4K 2025 - 65" à 499,99 € (-13%)
-
- Lampadaire sur pied LED Govee RGBIC à 53,99 € avec le coupon à cocher (fonctionne avec Alexa / Matter / Google Assistant, synchronisation avec la musique, 16 millions de couleurs et 61 modes)
- Appareil photo hybride plein format Lumix S5D + optique 18-40 f 4.5-6,3 à 799 € soit -47% + 5 ans de garantie offert jusqu'au 31/03
➡️ ou à 999,99 € en pack avec kit accessoires Lumix Optique fixe grand angle
- Robot aspirateur laveur Dreame X40 Ultra Complete à 699 € soit -30% (12000 Pa, brosse latérale extensible et relevable, nettoyage intelligent de la serpillière et de la plaque de lavage, serpillière amovible pour le nettoyage des tapis et moquettes, détection de la saleté...)
