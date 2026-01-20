Aspirateur laveur Dreame H12S

Le H12S assure un nettoyage précis jusqu’à 6 mm des bords, atteignant facilement les coins difficiles et le long des plinthes grâce à sa brosse spécialement optimisée. Après chaque utilisation, la brosse aux poils doux est séchée à l’air chaud à 55°C, empêchant la formation de moisissures et les mauvaises odeurs. En seulement une heure, elle est totalement sèche et prête à l’emploi.

Sa puissance d’aspiration de 16 kPa, associée à un frottement efficace, élimine sans effort les saletés solides et les liquides, tout en laissant très peu de traces d’eau. L’H12S ajuste également automatiquement son aspiration en fonction du niveau de saleté détecté, pour un nettoyage toujours adapté à chaque situation.

L’appareil propose trois modes de fonctionnement :

Auto pour le nettoyage quotidien,

Turbo pour les saletés incrustées,

Aspiration pour les liquides.

Après usage, un simple appui sur un bouton déclenche le nettoyage automatique de la brosse, qui est lavée à l’eau propre, garantissant une hygiène optimale pour la prochaine utilisation.

Vous pouvez retrouver l'aspirateur laveur Dreame H12S à 149,99 € au lieu de 269,99 €, soit une remise de 120 € en ce moment chez Carrefour.

Sont également en solde / réduction :

Aspirateur balai Dyson V10 Origin à 299 € avec la carte Carrefour (jusqu'à 151AW, autonomie jusqu'à 1h, collecteur 0,76L)



Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promotions du jour, avec en vedette la trottinette électrique iScooter i9, le mini PC Firebat MN56 et le pack micro-onduleur Zendure SolarFlow 800 avec deux panneaux solaires. Profitez également des soldes Cdiscount, avec une 3ème démarque offrant jusqu’à -60 %, ainsi que des bons plans Rakuten spécial mobilité urbaine, avec jusqu’à 30 € de remise immédiate !