Station électrique portable FOSSiBOT F2400

Elle embarque une capacité élevée de 2048 Wh, délivrant 2400 W en sortie AC avec une puissance de crête de 4800 W, idéale pour alimenter des appareils énergivores. Sa batterie LiFePO4 offre plus de 3 500 cycles de charge, garantissant jusqu’à 10 ans d’utilisation quotidienne tout en conservant des performances constantes.

La F2400 prend en charge une recharge rapide jusqu’à 1100 W en courant alternatif ainsi qu’une recharge solaire pouvant atteindre 500 W. Elle peut être entièrement rechargée en 1 h 30 en combinant secteur et panneaux solaires, ou en 2 heures via une prise murale classique.

Les niveaux de puissance de charge réglables (300 W, 500 W, 700 W, 900 W et 1100 W) permettent d’adapter précisément la vitesse de recharge afin de maintenir une tension d’entrée stable et sécurisée.

Équipée d’une fonction UPS de secours, la station assure une bascule automatique en moins de 8 ms en cas de coupure de courant, protégeant efficacement vos équipements sensibles.

Enfin, avec 13 sorties, la F2400 peut alimenter jusqu’à 99 % des appareils du quotidien. Elle dispose de 3 prises AC 2400 W, 2 ports USB-A, 4 ports USB-C, d’une prise allume-cigare ainsi que d’un port USB-C 100 W à charge rapide pour une polyvalence maximale.

Vous pouvez retrouver la station FOSSiBOT F2400 à 749 € en ce moment sur Cdiscount (prix officiel 1 199 €).

