Commençons avec la trottinette électrique RCB R17.

Elle est dotée d'un moteur sans balais de 350 W, de pneus de 8,5 pouces et d'une batterie 36 V / 7,8 Ah assurant une autonomie jusqu'à 30 km.

3 modes de vitesse jusqu'à 25 km/h sont disponibles.

On trouve un système de double suspension avant et arrière ainsi qu'un frein à disque et un frein électronique.

Un écran LED couleur est intégré et l'application dédiée permet d'ajuster facilement la vitesse, la lumière, vérifier le niveau de batterie, etc.

La trottinette électrique RCB R17 est au prix de 299,99 € sur Cdiscount. Le prix indiqué sur le site officiel est de 499,99 €





Signalons ces autres produits en promotion :

Et n'oubliez pas non plus d'aller voir notre top 3 des promos d'aujourd'hui spécial smartphones (HONOR 90, OnePlus Nord N20 SE et POCO C65), les remises Boulanger à ne pas manquer ou encore nos bons plans Logitech !