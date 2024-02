Commençons avec la montre connectée Xiaomi Smart Band 8.

Elle est dotée d'un écran AMOLED de 1,62 pouce avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et d'un capteur de lumière ambiante qui permet d'ajuster automatiquement la luminosité.

La montre assure jusqu’à 16 jours d’autonomie en usage normal. Compatible avec la charge rapide 2C, elle peut se recharger complètement en 1 heure.

Elle intègre un suivi santé avec surveillance continue du sommeil, surveillance de la fréquence cardiaque et surveillance de la respiration pendant le sommeil.

Plus de 150 modes d'entraînement vous sont proposés ainsi que 10 programmes de course à pied avec vibrations et éclairage de l'écran, afin de vous rappeler et vous aider à atteindre vos objectifs.

La montre connectée Xiaomi Smart Band 8 est en promotion à 35,99 € au lieu de 49,99 €, soit 28% de remise sur Amazon. Elle est également disponible en champagne or au même prix.

