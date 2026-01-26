Aujourd'hui, zoom sur la nouvelle tablette de chez OSCAL, la Pad 200.

Elle dispose d’un grand écran IPS Full HD de 13,4 pouces avec un rafraîchissement de 120Hz. Certifiée TÜV SÜD contre la lumière bleue, elle offre des images claires et adaptées à une utilisation prolongée. Le support Widevine L1 1080P permet de regarder films et séries sur Netflix ou Disney+ avec une qualité d’image optimale.

La tablette se transforme en véritable bureau mobile avec son kit complet incluant clavier (QWERTY), souris, stylet et écouteurs filaires. Sa batterie haute capacité de 8300 mAh, compatible charge rapide 18 W et charge inversée, assure une autonomie longue durée. Elle reste connectée partout grâce à la SIM 4G LTE et au Wi-Fi 5, pour un usage fluide en déplacement.

Équipée du tout dernier Android 16 et de DokeOS 5.0, elle intègre l’IA Doke AI 2.0 avec DeepSeek et Gemini, pour une gestion intelligente des tâches, une traduction en temps réel et une protection renforcée de vos données.

Son processeur octa-core Unisoc T7280 et ses 24 Go de RAM (6 + 18 Go) permettent d’exécuter plusieurs applications exigeantes simultanément. La Pad 200 est disponible en versions 128 Go ou 256 Go, extensible jusqu’à 2 To.

La tablette est équipée d’une double caméra arrière de 16 MP et d’une caméra frontale de 8 MP. Avec Google Lens, elle facilite la recherche visuelle et la traduction instantanée. Les outils d’édition photo intégrés, comme la gomme magique, permettent de retoucher les images directement sur la tablette.

La OSCAL Pad 200 est disponible sur Amazon en version 128 Go :

Ou en version 256 Go :

