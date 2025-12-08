Pack souris Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED gaming sans fil + Dongle 8K + Pochette

Équipée du capteur HERO 2, la souris offre une précision professionnelle jusqu’à 32 000 DPI et un suivi supérieur à 500 IPS. La technologie sans fil LIGHTSPEED garantit une réactivité optimale, tandis que les interrupteurs LIGHTFORCE allient la vitesse et la fiabilité des capteurs optiques au clic satisfaisant des interrupteurs mécaniques.

Conçue pour tous les joueurs, cette souris ambidextre dispose d’une forme symétrique et de boutons magnétiques interchangeables, ainsi que de 4 à 8 boutons programmables entièrement configurables via Logitech G HUB. Sa mémoire intégrée permet d’enregistrer vos réglages pour les retrouver immédiatement, même en plein tournoi.

L’éclairage LIGHTSYNC RVB offre des effets dynamiques personnalisables, synchronisables avec vos jeux, vidéos et musique, et la recharge rapide USB‑C assure une utilisation continue, compatible avec POWERPLAY (vendu séparément).

Retrouvez la souris Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED (noir) en pack avec dongle 8K + pochette à 79,99 € au lieu de 139,99 € (prix officiel), soit une remise de 42% en ce moment chez Darty.



Sont aussi à prix réduit :

Et pensez aussi à jeter un œil par ici ➡️