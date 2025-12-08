Pack souris Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED gaming sans fil + Dongle 8K + Pochette
Équipée du capteur HERO 2, la souris offre une précision professionnelle jusqu’à 32 000 DPI et un suivi supérieur à 500 IPS. La technologie sans fil LIGHTSPEED garantit une réactivité optimale, tandis que les interrupteurs LIGHTFORCE allient la vitesse et la fiabilité des capteurs optiques au clic satisfaisant des interrupteurs mécaniques.
Conçue pour tous les joueurs, cette souris ambidextre dispose d’une forme symétrique et de boutons magnétiques interchangeables, ainsi que de 4 à 8 boutons programmables entièrement configurables via Logitech G HUB. Sa mémoire intégrée permet d’enregistrer vos réglages pour les retrouver immédiatement, même en plein tournoi.
L’éclairage LIGHTSYNC RVB offre des effets dynamiques personnalisables, synchronisables avec vos jeux, vidéos et musique, et la recharge rapide USB‑C assure une utilisation continue, compatible avec POWERPLAY (vendu séparément).
Retrouvez la souris Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED (noir) en pack avec dongle 8K + pochette à 79,99 € au lieu de 139,99 € (prix officiel), soit une remise de 42% en ce moment chez Darty.
Sont aussi à prix réduit :
- Caméra de surveillance intérieure Xiaomi Smart Camera C301 à 19,99 € (2K Super HD, rotation 360°, vision nocturne couleur, détection humaine IA, audio bidirectionnel)
- Caméra de surveillance WiFi extérieure sans fil eufy SoloCam E30 à 79 € soit -47% (2K, rotation 360°, suivi IA, panneau solaire intégré)
- The Precinct - PS5 à 19,20 € (-5%)
- Star Wars Outlaws - Limited Edition - PS5 à 19,99 €
- The Messenger - Switch à 22,99 € (-23%)
- God Of War : Ragnarök - PS5 en précommande à 24,99 €
- Xiaomi TV Box S 3rd Gen 4K à 43,56 € avec le code FRCS07
- Pack enceintes Home Cinéma Focal Sib Evo Dolby Atmos 5.1.2 à 599 €
- Switch TP-Link TL-SG105-M2 à 35,99 € soit -28% (Ethernet 2,5G / 5 ports)
- Pack appareil photo hybride Sony A6400 Noir + Objectif E PZ 16-50 mm f/3.5-5.6 OSS + Objectif E 55-210 mm f/4.5-6.3 + 2ème batterie à 899,99 € (-18%)
- Mini borne d'arcade MVS - SNK à 56,51 € (avec 45 jeux Neo Geo inclus, hauts parleurs intégrés, prise casque 3,5mm, sortie HDMI, 2 ports manettes intégrés USB Type-C...)
- Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à 249,20 € avec le code CSFR30 (8 cœurs, 16 threads, 5 GHz, sans refroidisseur)
- Xiaomi TV F Pro 75 4K QLED - 75" à 499 € (Fire TV, Alexa, HDR10+, 60Hz avec 120Hz Game Boost Mode, MEMC, 2 Go + 32 Go, compatible AirPlay)
