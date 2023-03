Nos ordinateurs nécessitent d'avoir un panel de pièces installées à l'intérieur. Une fois toutes intégrées dans votre setup, votre PC fonctionnera correctement et vous pourrez en profiter pleinement. Pour ce faire, vous devez posséder impérativement de la RAM. En effet, les logiciels et navigateurs (surtout Chrome...) tirent parti de la puissance (en MHz) et de la quantité (en Go) de votre mémoire vive afin de fonctionner et "délester" votre processeur de ces lourdes tâches.

Que vous soyez en possession d'un PC fixe ou d'un ordinateur portable, vous aurez besoin d'être équipé ce cette RAM. La différence n'est pas en termes de fonctionnement, mais en termes de format. Pour les PC portables, il vous faudra installer de la mémoire vive SODIMM. Elle est plus petite que la RAM classique pour une question évidente d'encombrement. Sachant que les systèmes d'exploitation actuels utilisent de plus en plus de mémoire, il faut un minimum de 4 Go pour faire tourner Windows 10 et 8 Go sont recommandés.

Nous allons aujourd'hui vous présenter des barrettes de RAM en promotion.

Commençons avec le kit 2 x 8 Go de RAM DDR4 Kingston Fury Beast RGB. Ces barrettes de RAM éclairées ont une fréquence d'horloge de 3200 MHz à une latence CAS de 16. Elles seront tout à fait capables de s'installer dans la plupart des boitiers PC fixes et sauront aussi bien gérer les logiciels lourds et les jeux vidéo.

Ce kit 2 x 8 Go de RAM DDR4 Kingston Fury Beast RGB est vendu 60,79 € au lieu de 113,99 € soit 47% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.





D'autres barrettes de RAM sont en promotion à savoir :

Mémoire vive PC fixe (tour)

Mémoire vive PC portable (SODIMM)







