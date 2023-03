Aujourd'hui, nous vous avons concocté une petite sélection d'articles en promo, avec un téléphone portable, un disque SSD NVMe et un ordinateur portable.

Commençons par le smartphone Samsung Galaxy S22. Ce téléphone portable est équipé d’un écran AMOLED de 6,1" avec une définition de 2340 x 1080 px. Il est propulsé par le SoC Exynos 2200, épaulé par 8 Go de RAM ainsi que 128 Go d’espace de stockage (ROM). Pour la photo, le mobile est pourvu de 3 capteurs, dont le principal qui est de 50 MP, accompagné de 2 capteurs de 12 et 10 MP. Notons aussi la présence d’une caméra intégrée à l’écran de 10 MP afin de faire le selfie de l'année. Côté batterie, le S22 affiche une capacité de 3700 mAh qui octroie une autonomie d'environ 19 heures.

Ce smartphone Samsung Galaxy S22 est vendu 519 € au lieu de 739 € chez RED by SFR. Il faut cocher l'option "sans forfait" puis passer au paiement. Vous paierez 619 € et vous aurez un dossier à remplir sur le site du constructeur afin de bénéficier des 100 € de remise supplémentaire. Les modalités de l'offre de remboursement sont disponibles ici. Les coloris peuvent être changés à votre guise.

Notons toutefois que ce même smartphone est disponible chez SFR à 519 €, où vous devez cocher les cases "sans forfait" et "téléphone seul". Vous paierez également 619 € et serez remboursé de 100 € supplémentaires via l'ODR. Petit avantage pour les moins fortunés d'entre nous, SFR propose deux modes de paiement à savoir : comptant ou en 4 fois (4 x 154,75 €). Différentes couleurs sont disponibles.





Continuons avec le PC portable Lenovo V15 82KB00N4FR. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran de 15,6" à une définition de 1920 x 1080 px. Il intègre un processeur Intel Core i3 1115G4 épaulé par 8 Go de mémoire vive (RAM) en DDR4 (1 x 4 Go + 4 Go soudé). Son disque SSD de 256 Go est satisfaisant pour la plupart des utilisateurs bureautiques. L'ordinateur portable est livré sous Windows 11.

Ce PC portable Lenovo V15 82KB00N4FR est proposé à 432,37 € au lieu de 819,56 € soit 47% de remise immédiate chez Rue du commerce. La livraison est offerte dans un délai de 10 jours.





Et terminons ce TOP 3 avec le disque SSD NVMe M.2 Seagate FireCuda 2 To. Cette mémoire flash de 4ème génération fonctionne avec des NAND TLC 3D, taillées pour la performance. Ce disque affiche des vitesses de transfert pouvant atteindre 7300 Mo/s, jusqu'à 2 fois plus rapide qu'un disque SSD NVMe Gen 3 et jusqu'à 12 fois plus rapide qu'un SSD SATA. Son dissipateur de chaleur lui donne la possibilité d'être utilisé dans toutes les conditions, y compris dans une PS5, car il est compatible.

Ce disque SSD NVMe M.2 Seagate FireCuda 2 To est vendu 192,99 € au lieu de 239,99 € soit 20% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite et prévue sous 48h pour les abonnés Prime.





