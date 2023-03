Aujourd'hui, les e-marchands ont de bonnes propositions à nous faire. En effet, les promotions sont présentes, même hors période spécifique comme les soldes ou les déstockages. Nous allons vous présenter trois offres en cette matinée.

Commençons par la trottinette électrique Urbanglide eCross Pro. Cet engin de mobilité est doté d'un puissant moteur de 800W en 48V avec une capacité de stockage de 13 Ah. Ses roues de 10" vous assurent une stabilité plus que correcte et ses freins à disque vous permettent de garder le contrôle en toute circonstance. Elle supporte un poids maximal de 120 kg et pèse 23 kg. Sa vitesse max respecte les normes (25 km/h) et son autonomie est d'environ 50 km.

Cette trottinette électrique Urbanglide eCross Pro est vendue 679,99 € au lieu de 849,99 € soit 20% de réduction chez Rue du commerce. La livraison est offerte dans un délai de 10 jours.

Continuons avec le PC portable HP 17-cn0402nf. Ce laptop est équipé d'un écran HD+ de 17,3" à une définition de 1600 x 900p. Propulsé par un processeur Intel Celeron N4120 et 8 Go de RAM en DDR4, il ne s'essoufflera pas dans les tâches du quotidien. Le tout fonctionne sous Windows 11, préinstallé sur son disque SSD de 512 Go.

Ce PC portable HP 17-cn0402nf est vendu 349,99 € au lieu de 449,99 € soit 100 € d'économisé chez Cdiscount. La livraison est gratuite et prévue pour le lendemain.

Et terminons ce TOP 3 avec la TV Samsung UE43AU7172 43" UHD 4K. Cette TV au design raffiné propose 3 côtés sans bord, ce qui souligne son élégance. Ce téléviseur possède toutes les connectiques classiques ainsi qu'un port Ethernet. Sa technologie LED vous accorde une définition de 3840 x 2160.

Cette TV Samsung UE43AU7172 43" UHD 4K est vendue 387,30 € au lieu de 444,70 € soit 13% de réduction chez Rue du commerce. La livraison est offerte dans un délai de 7 jours ouvrés.





