Le PlayStation Portal est un accessoire discret depuis son lancement il y a deux ans. Limité au streaming des jeux installés sur sa propre PS5, il peine à convaincre.

Mais une gaffe de Sony pourrait avoir révélé la fonctionnalité que tout le monde attendait : le streaming direct de toute sa bibliothèque.

Qu'est-ce que cette fuite a révélé ?

La découverte a été faite par un utilisateur de Reddit. En parcourant le PlayStation Store, il a remarqué une mention étrange sous la fiche du jeu "Deliver at All Costs". La phrase disait : "Achetez ce jeu, puis streamez-le et jouez-y instantanément sur le PS Portal ou sur PS5 (via le PS Plus Premium seulement)".





Cette mention, qui est apparue sur plusieurs jeux, a depuis été supprimée par Sony.

Pourquoi cette fonction serait-elle une révolution pour le PS Portal ?

Actuellement, le PS Portal n'est qu'un simple écran déporté. Il ne peut faire que deux choses : streamer les jeux qui sont déjà installés sur votre console PS5 (ce qui oblige à la laisser en veille et dépend de votre connexion domestique), ou streamer une sélection limitée de jeux via le catalogue PS Plus Premium.





Cette nouvelle fonction changerait tout. Elle permettrait de streamer n'importe quel jeu PS5 acheté sur le store, instantanément, sans installation.

Cela rend-il le PS Portal autonome ?

Oui et non. Il gagnerait énormément en intérêt, mais la mention "via le PS Plus Premium seulement" est cruciale. Elle suggère que si vous achetez un jeu, vous ne pourrez le streamer que si vous êtes en plus abonné au plus haut palier du PS Plus.





Sony utiliserait cette fonction pour renforcer la valeur de son abonnement Premium, tout en rendant son accessoire portable bien plus attractif.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le PS Portal peut-il jouer à des jeux sans PS5 ?

Actuellement, il peut streamer une sélection de jeux du catalogue PS Plus Premium sans allumer votre console. Cette nouvelle fuite suggère qu'il pourra bientôt streamer tous les jeux achetés (même hors catalogue), mais toujours via le cloud et un abonnement Premium.

Cette nouvelle fonction sera-t-elle gratuite ?

Probablement pas. La mention "via le PS Plus Premium seulement" indique qu'il faudra être abonné au service le plus cher de Sony pour en profiter, en plus d'acheter le jeu.

Y a-t-il une PS Portal Pro en préparation ?

Des rumeurs évoquent en effet une version Pro de l'accessoire, qui pourrait sortir courant 2026, mais rien n'est confirmé par Sony.