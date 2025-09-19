Alors que tous les regards sont tournés vers la PS5, Sony a créé la surprise ce mercredi en déployant une nouvelle mise à jour système pour la PlayStation 4.

Lancée en 2013, la console entre dans sa douzième année d'existence, une longévité exceptionnelle dans l'industrie. Si cette mise à jour, estampillée 13.00, est loin d'apporter des nouveautés fracassantes, elle témoigne de l'engagement continu de Sony envers une base d'utilisateurs qui reste massive et active en 2025.

Qu'apporte réellement cette mise à jour 13.00 ?

Il ne faut pas s'attendre à une transformation radicale de l'expérience utilisateur. Comme souvent pour une console en fin de cycle, les changements sont minimes.

Les notes de version officielles de Sony sont laconiques mais claires : "Nous avons amélioré les messages et l'ergonomie sur certains écrans."

Concrètement, il s'agit d'ajustements mineurs visant à optimiser la fluidité de l'interface et à corriger quelques bugs résiduels. Pas de nouvelles fonctionnalités majeures, donc, mais un polissage qui montre que la machine est toujours maintenue.

Pourquoi Sony continue-t-il de supporter une console si ancienne ?

La réponse tient en un chiffre : la PS4 s'est vendue à plus de 117 millions d'exemplaires. Cinq ans après la sortie de la PS5, des millions de joueurs n'ont pas encore franchi le pas, et la PS4 reste leur plateforme de jeu principale. L'écosystème est loin d'être à l'abandon, avec des titres très attendus comme Hollow Knight: Silksong ou le jeu de tir Marvel Rivals qui sortent encore sur la plateforme en 2025.

Maintenir un support technique minimal est donc une nécessité pour Sony, ne serait-ce que pour préserver la confiance de cette immense communauté et assurer la stabilité des services en ligne.

Est-ce le chant du cygne pour la PS4 ?

Malgré cette mise à jour, les signes d'une fin de vie imminente se multiplient. Le support de la console s'effrite progressivement. Sony a déjà annoncé que dès janvier 2026, le service PlayStation Plus ne garantirait plus de jeux PS4 mensuels, se concentrant sur la PS5.

De plus, les sorties "cross-gen" se raréfient et de nombreux jeux-services majeurs, comme Genshin Impact, prévoient d'abandonner la plateforme. Cette mise à jour 13.00 ressemble donc plus à un dernier tour d'honneur qu'au début d'une nouvelle jeunesse. La PS4 n'est pas encore morte, mais son horizon s'assombrit clairement.

Foire Aux Questions (FAQ)

Dois-je installer cette mise à jour sur ma PS4 ?

Oui, absolument. Même si les nouveautés sont mineures, les mises à jour système incluent souvent des correctifs de sécurité non détaillés. Pour garantir la sécurité de votre console et l'accès aux services en ligne, il est impératif de la maintenir à jour.

Y aura-t-il encore de nouveaux jeux sur PS4 en 2026 ?

C'est de moins en moins probable pour les grosses productions. L'année 2026 devrait marquer la fin quasi totale des sorties de jeux majeurs sur PS4, les développeurs se concentrant exclusivement sur la puissance de la PS5. Seuls quelques jeux indépendants ou titres de niche pourraient encore voir le jour sur l'ancienne console.

Cette mise à jour améliore-t-elle les performances en jeu ?

Non, la mise à jour 13.00 n'apporte aucune optimisation de performance pour les jeux. Elle se concentre uniquement sur de légères améliorations de l'interface système, comme la clarté des messages d'erreur ou la navigation dans certains menus.