Lors d'une présentation stratégique le 13 juin 2025, les dirigeants de Sony Interactive Entertainment ont clarifié le sort de la PlayStation 4. Alors que la PS5 entame la seconde moitié de sa vie et que la PS6 est déjà en préparation, beaucoup pensaient la PS4 sur le point d'être abandonnée. La réalité est tout autre. La vieille console est non seulement toujours active, mais elle est devenue un pilier de la nouvelle stratégie économique de PlayStation.

Pourquoi la PS4 est-elle toujours si importante pour Sony ?

La raison est simple : l'argent. La PlayStation 4, avec son parc installé colossal, représente une base de joueurs qui continue d'être "active et dépensière". C'est ce qu'a expliqué Lynn Azar, la vice-présidente des finances de PlayStation. Le modèle économique a changé. Le but n'est plus seulement de vendre la dernière console, mais de générer des revenus récurrents grâce aux abonnements (PlayStation Plus) et aux microtransactions. Et sur ce point, les joueurs PS4 continuent de contribuer massivement. Cet écosystème multi-générationnel, qui inclut la PS5, assure à Sony des revenus "stables, prévisibles et profitables", qui représentent désormais plus des deux tiers de son chiffre d'affaires.

Concrètement, combien de temps la PS4 sera-t-elle encore supportée ?

Sony n'a pas donné de date de fin précise. Cependant, en affirmant vouloir "continuer à piloter un écosystème multi-générationnel dans le futur", l'entreprise envoie un signal clair. La PS4 ne sera pas mise au rebut de sitôt. On peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle reste une plateforme active pendant au moins deux années supplémentaires. Bien sûr, le soutien des éditeurs tiers finira par s'amenuiser, mais tant que les joueurs seront là et dépenseront de l'argent sur le PlayStation Network, Sony maintiendra la machine en vie.

Quel est l'avenir de l'écosystème PlayStation ?

L'avenir est "multi-générationnel" et probablement de plus en plus dématérialisé. En gardant la PS4 active aux côtés de la PS5 et de la future PS6, Sony s'assure une base de clients gigantesque. La prochaine étape, suggérée par les analystes, pourrait être de proposer de nouvelles manières d'accéder aux jeux. Il n'est pas impensable qu'à l'avenir, des jeux PS6 puissent être joués en streaming sur une PS4 ou une PS5 via le cloud, un peu à la manière de ce que fait déjà Xbox. C'est une façon de garder tout le monde dans l'écosystème, quelle que soit la machine possédée.

Les réponses à vos questions



La PS6 a-t-elle été officiellement annoncée ?

Oui et non. Il n'y a pas eu d'annonce formelle avec une date ou des images. Cependant, le nouveau PDG de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, a confirmé qu'elle était "au cœur des préoccupations" de l'entreprise, ce qui officialise son développement actif. Les rumeurs les plus sérieuses la placent pour une sortie autour de 2028.

Quels sont les grands succès qui ont marqué la PS4 ?

La PlayStation 4 a été marquée par une génération d'exclusivités acclamées par la critique, comme Bloodborne, Uncharted 4: A Thief's End, Marvel's Spider-Man, Ghost of Tsushima ou encore The Last of Us Part II, qui ont largement contribué à son succès commercial.

Cette stratégie multi-générationnelle est-elle nouvelle ?

Dans son ampleur, oui. Auparavant, la sortie d'une nouvelle console signifiait la fin assez rapide de la précédente. Aujourd'hui, avec le succès des abonnements et du dématérialisé, la stratégie de Sony a changé. Le but n'est plus seulement de vendre des machines, mais de conserver le plus grand nombre de joueurs actifs sur son réseau, peu importe leur console.