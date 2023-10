Parmi les abonnements PlayStation Plus qui fédèrent près de 48 millions de personnes, le haut de gamme est incarné par le PlayStation Plus Premium. Après la hausse estivale des prix, son tarif est de 16,99 € par mois, 49,99 € par trimestre ou 151,99 € par un an.

C'est dans le cadre de l'abonnement PlayStation Plus Premium que Sony propose des jeux d'anciennes de ses consoles jouables en streaming. C'est un accès en streaming à des jeux PS4 du catalogue des jeux, des jeux PS3 et PS2 du catalogue des classiques, en passant par la PS5, la PS4 ou le PC.

À partir du 23 octobre prochain en Europe, ce sont des titres PS5 qui profiteront d'un accès en streaming. Il s'agira de jeux issus du catalogue des jeux, ainsi que des versions d'essai de jeux, voire des achats du PS Store, sans besoin d'un téléchargement.

D'abord une exclusivité pour la PS5

Un point à souligner est que le cloud gaming de jeux PS5 sera une exclusivité pour la console de jeu PlayStation 5. Sony précise toutefois que cette exclusivité sera en vigueur à l'occasion de son lancement. De quoi espérer un éventuel élargissement à d'autres appareils à l'avenir.

Dans sa communication, Sony cite à titre d'exemple un accès en streaming aux jeux Marvel's Spider-Man : Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 et Saints Row IV. Les abonnés pourront évaluer les versions d'essai des jeux L'Héritage de Poudlard, The Witcher 3 : Wild Hunt et The Calisto Protocol.

La qualité 4K HDR sera prise en charge à 60 images par seconde, en plus d'autres options (1440p, 1080p et 720p) et des capacités audio de la PS5. L'annonce de Sony intervient après celle d'un modèle PS5 au design plus compact.