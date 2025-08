Alors que la PS5 approche de son cinquième anniversaire, les regards se tournent déjà vers l'avenir. Les rumeurs s'accélèrent suite aux révélations du youtubeur Moore’s Law is Dead, qui s'appuieraient sur des documents confidentiels. Bien que ces informations soient à prendre avec prudence, elles esquissent une stratégie ambitieuse pour Sony, visant à dominer le marché avec une technologie de pointe à un tarif très agressif.

Un monstre de puissance à prix maîtrisé

Au cœur des rumeurs, la PS6, nom de code « Orion », embarquerait une puce AMD surpuissante. Celle-ci combinerait 8 cœurs de la future architecture CPU Zen 6 avec une puce graphique RDNA 5, le tout épaulé par de la mémoire GDDR7 ultra-rapide. Cette configuration offrirait des performances de rastérisation jusqu'à trois fois supérieures à celles de la PS5 standard, et environ le double de la PS5 Pro. Le gain serait également très significatif sur le ray tracing.

Le plus surprenant reste le prix. Sony viserait un tarif de lancement de 499 dollars, soit exactement le même que celui de la PS5. Cette stratégie rappellerait le succès de la PS4, lancée à un prix très compétitif. En maintenant un coût d'entrée bas pour une console très puissante, Sony chercherait à s'assurer une adoption massive dès le premier jour, tout en garantissant une rétrocompatibilité totale avec les jeux PS4 et PS5.

Le grand retour de Sony sur le marché portable

L'autre annonce fracassante de cette fuite concerne le développement d'une nouvelle console nomade, nom de code « Canis » ou « Jupiter ». Loin d'être un simple accessoire de streaming, il s'agirait d'une véritable machine autonome, conçue pour rivaliser avec les meilleurs acteurs du marché comme le ROG Ally X. Elle serait animée par une puce dérivée de la technologie de la PS6, avec 4 cœurs Zen 6c et jusqu'à 20 unités de calcul RDNA 5, le tout dans une enveloppe thermique très basse de 15W. Son prix se situerait entre 400 et 500 dollars.

Voici les caractéristiques attendues de la console portable :

Écran tactile et vibrations haptiques,

Double microphone et port microSD,

Emplacement pour un SSD M.2,

Sortie vidéo via USB-C.

Les spécifications techniques qui se dessinent

Selon les informations divulguées, la future gamme PlayStation se baserait sur une architecture commune. Voici un résumé des caractéristiques techniques évoquées pour les deux consoles :

PlayStation 6 (Orion)

CPU : 8 cœurs Zen 6

GPU : 40-48 unités de calcul RDNA 5 (3 GHz+)

Mémoire : GDDR7

Consommation : 160W

PlayStation Portable (Canis)

CPU : 4 cœurs Zen 6c

GPU : 12-20 unités de calcul RDNA 5 (1.6-2 GHz)

Mémoire : LPDDR5X

Consommation : 15W

Une stratégie ambitieuse mais un calendrier à confirmer

La production de ces deux nouvelles consoles pourrait démarrer mi-2027, pour une commercialisation envisagée entre l'automne 2027 et le début de l'année 2028. Bien que Sony n'ait rien confirmé, cette vision d'une double proposition, avec une console de salon ultra-performante et abordable et une portable puissante, a de quoi susciter l'enthousiasme. Il reste à voir si cette stratégie tarifaire agressive se confirmera, notamment pour le marché européen où les prix ont récemment eu tendance à augmenter.