À peine quelques semaines après la sortie en catimini d'une PS5 Slim dégradée, Sony s'apprêterait à remettre le couvert, mais cette fois avec sa machine la plus puissante. Selon le très fiable leaker Billbil-kun, une nouvelle version de la PS5 Pro s'apprête à débarquer en Europe, suscitant à la fois curiosité et méfiance de la part des joueurs.

Quelles sont les caractéristiques de ce nouveau modèle ?

Une nouvelle version de la PS5 Pro, portant la référence CFI-7121, est attendue en Europe dès le 30 septembre 2025. Pas de panique, le design extérieur ne change pas d'un iota. La bonne nouvelle, c'est que contrairement à la récente PS5 Slim, le stockage SSD resterait à 2 To. Côté prix, pas de surprise non plus : 799,99 €. Les améliorations, si elles existent, seraient "modestes" selon la source, pointant probablement vers une meilleure efficacité énergétique plutôt qu'un gain de puissance.

Pourquoi Sony lance-t-il une nouvelle version maintenant ?

Alors, pourquoi ce rafraîchissement silencieux ? Sony pourrait chercher à optimiser ses coûts de production en utilisant des composants internes moins chers ou plus récents pour contrer les tarifs et l'inflation.

L'autre hypothèse, tout aussi plausible, est une mise en conformité avec les régulations européennes de plus en plus strictes sur la consommation énergétique des appareils électroniques. C'est une stratégie bien différente de celle employée pour la PS5 Slim, qui avait vu son stockage réduit.

Faut-il craquer pour cette nouvelle PS5 Pro ?

La réponse est simple : si vous possédez déjà une PS5 Pro, passez votre chemin. Il ne s'agit pas d'une "PS5 Pro 2", mais d'une simple révision matérielle interne. Pour ceux qui envisageaient d'acheter la console, la prudence est de mise.

Attendre l'officialisation de Sony pour connaître la nature exacte des "améliorations" promises semble être la stratégie la plus sage. Pour l'instant, aucune information n'indique une sortie imminente aux États-Unis ou ailleurs dans le monde.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le design de la console change-t-il ?

Non, le modèle CFI-7121 conserve exactement le même design extérieur que la PS5 Pro originale.

Cette nouvelle version sera-t-elle disponible en dehors de l'Europe ?

Pour l'instant, la fuite ne concerne qu'un lancement sur le marché européen à partir du 30 septembre 2025. Aucune date n'a été évoquée pour les autres régions du monde.

Le stockage est-il réduit comme sur la nouvelle PS5 Slim ?

Non, et c'est le point rassurant de cette annonce. La nouvelle PS5 Pro conserverait son SSD de 2 To, contrairement à la récente version de la PS5 Slim qui a vu son stockage amputé.