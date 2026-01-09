Après des années de sobriété, entre blanc, noir et quelques tentatives de couleurs unies, Sony change radicalement de stratégie. Fini la discrétion, place à l'audace. Le constructeur japonais a profité du CES 2026 pour présenter une nouvelle gamme d'accessoires qui ne passe clairement pas inaperçue. Pour Sony, il s'agit de permettre aux joueurs de personnaliser leur console de manière bien plus expressive, à l'image de la concurrence qui multiplie les éditions spéciales.

Qu'est-ce que la collection Hyperpop change concrètement ?

Cette nouvelle collection s'adresse exclusivement aux possesseurs de la PS5 Slim. Le concept repose sur un traitement de la couleur bien plus travaillé que les précédentes éditions. Plutôt qu'un simple aplat, chaque façade arbore un dégradé saisissant qui part d'un noir profond pour évoluer vers une teinte néon : "Techno Red", "Remix Green" ou "Rhythm Blue". Un choix assumé qui vise à capturer l'énergie des éclairages que l'on retrouve dans les setups gaming modernes.

Sony a également soigné les détails de fabrication. La signature visuelle de la version Slim est conservée, avec une partie supérieure brillante qui contraste avec la finition mate de la partie inférieure. Selon les designers de la collection, Leo Cardoso et Sae Kobayashi, l'idée était de "pousser le volume au maximum" pour créer un accessoire qui "prend le contrôle de la pièce". Une mission accomplie pour ceux qui cherchent à faire de leur console une véritable pièce maîtresse visuelle.

Comment les manettes s'intègrent-elles à ce nouveau style ?

Pour une cohérence parfaite, les manettes subissent le même traitement esthétique. Les trois nouvelles DualSense reprennent le principe du dégradé, sublimé par une finition brillante qui fait ressortir les couleurs de manière éclatante. Le souci du détail va jusqu'à assortir les inscriptions des boutons et la couleur des joysticks à la couleur dominante de chaque modèle. Le résultat est visuellement très réussi et s'intégrera parfaitement dans un environnement de jeu coloré.

Cependant, ce coup de jeune a un coût. Ces éditions spéciales sont facturées 84,99 €, soit une augmentation de 10 € par rapport au modèle blanc standard. C'est le prix à payer pour un design qui sort de l'ordinaire et qui transforme la manette en véritable objet de collection. Le choix dépendra donc de l'importance que chaque joueur accorde à l'esthétique de son matériel.

Combien faut-il débourser pour ces couleurs explosives ?

L'addition est assez salée. Sony a fixé le prix des façades à 74,99 €, un tarif conséquent pour ce qui reste deux morceaux de plastique injecté, aussi stylisés soient-ils. Du côté des manettes, la pilule est à 84,99 €. Il est important de noter que les façades seront disponibles en quantités limitées, ce qui pourrait en faire des objets rapidement recherchés par les collectionneurs.

Pour les plus impatients, la sortie officielle est fixée au 12 mars 2026. Les précommandes ouvriront quant à elles dès le 16 janvier 2026 à 10h, heure locale, principalement sur le site officiel PlayStation Direct et chez certains revendeurs partenaires. Sony promet même une livraison le jour de la sortie pour les commandes éligibles passées sur sa boutique en ligne.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la collection Hyperpop de Sony ?

L'Hyperpop Collection est une nouvelle gamme d'accessoires pour la PS5 Slim comprenant trois designs colorés : Techno Red (rouge), Remix Green (vert) et Rhythm Blue (bleu). Elle inclut des façades pour la console et des manettes DualSense assorties, caractérisées par un dégradé du noir vers une couleur néon.

Ces accessoires sont-ils compatibles avec tous les modèles de PS5 ?

Non, il est crucial de noter que les façades de la collection Hyperpop sont conçues uniquement pour le modèle PS5 Slim. Elles ne sont pas compatibles avec la version standard (dite "Fat") de la console. Les manettes DualSense, en revanche, sont compatibles avec tous les modèles de PS5.

Quand et où pourra-t-on acheter la collection Hyperpop ?

La sortie mondiale est prévue pour le 12 mars 2026. Les précommandes débuteront le 16 janvier 2026 à 10h (heure locale) sur le site direct.playstation.com et auprès de certains revendeurs. Le prix conseillé est de 74,99 € pour les façades et de 84,99 € pour la manette.