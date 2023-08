Une console de jeu PlayStation 5 au format Slim pourrait être introduite d'ici la fin de cette année. Sony n'a pas fait d'annonce officielle à ce sujet, mais les rumeurs enflent depuis plusieurs mois. Une PS5 Slim a notamment été évoquée par Microsoft.

Apparue sur des forums chinois, une photo d'une soi-disant PS5 Slim a été relayée sur les réseaux sociaux, puis une vidéo a été publiée par le compte BwE (@BwE_Dev ; Better Way Electronics) sur X (ex-Twitter). Il pourrait s'agir des façades de la PS5 Slim.

Le modèle de la PS5 en question est CFI-2016. D'après les façades, les changements paraissent à la marge, mais ils pourraient être en accord avec un lecteur de disque amovible, sans mention pour faire la distinction entre une édition Standard et Numérique.

Une PS5 Slim pas si Slim ?

Pour Insider Gaming, qui avait évoqué une nouvelle PS5 avec lecteur de disque amovible dès l'année dernière, la supposée console PS5 Slim ne serait pas si fine que cela. Ce serait davantage une PS5 revisitée et un moyen de " rationaliser le processus de fabrication et de réduire les coûts d'expédition. "

Tout en soulignant que la vidéo montre uniquement le boîtier, le compte @BwE_Dev s'interroge également sur cet aspect Slim et aminci. " Une PS5 assez fine pour être appelée Slim ? Peut-être. C'est nettement plus fin pour le bas de la console. "

L'accessoire Project Q pour cette 2023

Rappelons que si Sony Interactive Entertainment n'a pas fait d'annonce concernant une PS5 Slim, un appareil au nom de code Project Q pour accompagner la PlayStation 5 est attendu pour cette année.

Avec un écran LCD et 1080p de 8 pouces, il s'appuie sur Remote Play via Wi-Fi et permettra de jouer à n'importe quel jeu compatible installé sur la console PS5.