Sony vient de publier ses résultats financiers pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, et les chiffres sont scrutés de près par toute l'industrie. La console phare du constructeur japonais a désormais passé la barre symbolique des 92 millions d'unités expédiées dans le monde depuis son lancement en novembre 2020.

Les ventes du dernier trimestre accusent une baisse de près de 16 % sur un an mais cette dynamique est largement compensée par la performance record des jeux first-party, portés par le succès de Ghost of Yōtei, qui dépasse déjà son prédécesseur, Ghost of Tsushima.

Un rythme de croisière qui ralentit

Au cours du dernier trimestre fiscal, qui inclut la période cruciale des fêtes de fin d'année, 8 millions de consoles PS5 ont été livrées. Ce chiffre, bien que substantiel, représente une baisse notable de 15,8 % par rapport aux 9,5 millions d'unités vendues sur la même période en 2024.

Cette trajectoire place la console légèrement en deçà de son aînée, la PlayStation 4, qui affichait 94,4 millions d'unités au même point de son cycle de vie. Il faut toutefois nuancer cette comparaison : la Playstation 5 a dû composer avec des vents contraires, notamment les pénuries de semi-conducteurs et de RAM qui ont entravé sa production initiale.

Le logiciel, véritable moteur de la croissance

Si les ventes de matériel montrent des signes de tassement, le segment logiciel est en pleine forme. Au total, 97,2 millions de jeux, sur PS4 et PS5 confondues, ont été vendus durant le trimestre, soit une légère hausse par rapport à l'année précédente.

Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels sur le PlayStation Network témoigne aussi de cette vitalité, avec 132 millions de joueurs recensés.

La véritable performance vient des titres first-party, développés par les studios internes de Sony. Avec 13,2 millions d'exemplaires écoulés, ils enregistrent une croissance de 13,8 %.

Par ailleurs, la dématérialisation continue sa progression, puisque 76 % des ventes de jeux complets ont été réalisées via des téléchargements numériques.

Ghost of Yōtei, le nouveau fer de lance de Sony ?

Le grand artisan de ce succès logiciel n'est autre que Ghost of Yotei, le dernier-né du studio Sucker Punch Productions. Selon Lin Tao, directeur financier de Sony, le jeu a dépassé les performances de son prédécesseur, le très acclamé Ghost of Tsushima, à période de lancement équivalente.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : là où Tsushima avait eu besoin de près de quatre mois pour atteindre les 5 millions de ventes, Yōtei a séduit 3,3 millions de joueurs en seulement 32 jours.

Ce succès ouvre grand la porte à de futurs contenus additionnels et renforce la stratégie de Sony axée sur des exclusivités fortes, avant une potentielle sortie PC qui pourrait coïncider avec le lancement du mode en ligne Legends en 2026.