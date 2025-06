L'industrie du jeu vidéo est à un carrefour. D'un côté, un Microsoft qui ressemble de plus en plus à un éditeur tiers, lançant ses jeux sur toutes les plateformes possibles. De l'autre, un Nintendo qui se concentre exclusivement sur sa propre console. Et au milieu, il y a Sony. Alors que les joueurs s'interrogent, la nouvelle direction de PlayStation a profité d'une présentation stratégique pour clarifier sa position. Le message est limpide : le statu quo est maintenu.

Quelle est la stratégie actuelle de PlayStation pour ses exclusivités ?

La stratégie de Sony est double, et elle est en place depuis environ cinq ans. Elle dépend entièrement du type de jeu. Pour faire simple, tout n'est pas logé à la même enseigne.

Les grands jeux d'aventure solo : Considérés comme les joyaux de la couronne, des titres comme God of War Ragnarök ou Marvel's Spider-Man 2 bénéficient d'une période d'exclusivité sur console. Ils ne sortent sur PC que bien plus tard.

Considérés comme les joyaux de la couronne, des titres comme God of War Ragnarök ou Marvel's Spider-Man 2 bénéficient d'une période d'exclusivité sur console. Ils ne sortent sur PC que bien plus tard. Les jeux multijoueur et services : Pour ces titres, comme Helldivers 2, la logique est inverse. Ils sortent en même temps sur PS5 et PC afin de toucher un maximum de joueurs dès le lancement.

Cette approche hybride permet à Sony de tirer le meilleur des deux mondes : utiliser ses blockbusters pour vendre des consoles, et utiliser le PC pour maximiser l'audience de ses jeux en ligne.

Pourquoi Sony s'accroche-t-il à cette approche ?

La réponse officielle est la protection de la valeur de la console PS5. Pour les dirigeants de PlayStation, les grandes productions solo sont un "élément de différenciation". C'est ce qui rend la console attractive. Hermen Hulst, qui dirige les studios PlayStation, a été très clair à ce sujet. Il explique que la console permet de "mettre en valeur les performances et la qualité du matériel" et que l'entreprise veut "garantir aux joueurs la meilleure expérience possible avec ces titres" en premier lieu sur leur machine. Le portage sur d'autres plateformes est donc une décision secondaire, prise avec une "approche très mesurée et réfléchie", une fois que l'objectif principal de valorisation de l'écosystème PlayStation a été atteint.

Et au milieu de cette stratégie, il n'y a pas de place pour les portages vers les plateformes Xbox, pas question ainsi de partager les grosses franchises comme le fait Microsoft, Sony n'en ressent visiblement ni l'envie, et encore moins le besoin.

Faut-il s'attendre à un changement de cap bientôt ?

Non, un changement de stratégie n'est pas à l'ordre du jour. Le nouveau PDG de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, a mis fin aux spéculations de manière très directe. Tout en reconnaissant que la concurrence de Microsoft est "saine pour le secteur et nous pousse à innover", il a réaffirmé sa pleine confiance dans le modèle actuel. Sa conclusion est sans appel : "Nous sommes confiants et engagés dans notre stratégie actuelle, et il n'est pas urgent de changer de cap." Pour les joueurs, le message est donc simple : pour jouer aux futures grandes aventures solo comme Ghost of Yōtei ou Marvel's Wolverine dès leur sortie, la PS5 restera un passage obligé.

D'ailleurs, pourquoi la marque changerait-elle de cap ? Elle voit son plus grand rival installer ses franchises dans son propre écosystème et de ce fait, progressivement, l'investissement dans une console Xbox ne prend plus de sens que pour l'accès éventuel au Xbox Game Pass...

Pour aller plus loin...

Concrètement, combien de temps un jeu reste-t-il exclusif ?

Sony ne donne jamais de durée fixe et officielle. Cependant, l'historique des sorties précédentes montre qu'il faut généralement attendre au moins un an, et souvent plus, pour que les plus grosses productions arrivent sur PC. Ce fut le cas pour des titres majeurs comme The Last of Us Part II ou Horizon Forbidden West. Même si a contrario, Sony a lourdement investi dans le but d'accélérer les portages sur PC avec la création d'un studio dédié à la plateforme.

Cette stratégie est-elle différente de celle de Microsoft ?

Oui, elle est radicalement différente. Microsoft sort désormais tous ses jeux en même temps sur Xbox et PC. L'entreprise porte aussi de plus en plus de ses titres, comme Gears of War, sur les consoles concurrentes, se positionnant davantage comme un grand éditeur que comme un constructeur de console au sens strict.

Qui sont les nouveaux dirigeants de PlayStation ?

Après le départ de Jim Ryan, la direction de Sony Interactive Entertainment est maintenant assurée par un tandem. Hideaki Nishino occupe le poste de PDG de la branche globale, tandis que Hermen Hulst est le PDG du Studio Business Group, en charge de tout le développement des jeux.