Alors que la PlayStation 5 poursuit sa carrière et que les regards se tournent timidement vers sa succession attendue vers 2027-2028, une idée folle gagne du terrain : Sony explorerait la possibilité de lancer une véritable console portable au sein de l'écosystème PS6. Oubliez le PlayStation Portal limité au streaming, on parle ici d'une machine nomade autonome.

Une ps6 portable dans les cartons ?

Cette spéculation intense repose notamment sur des indiscrétions, comme celles relayées par le leaker Moore's Law is Dead, faisant état du développement de puces AMD spécifiques qui pourraient équiper une future console portable PlayStation. L'idée ? Permettre aux joueurs d'emporter leur expérience PlayStation partout avec eux, en jouant nativement à leurs jeux, et pas seulement via le jeu à distance. Un concept qui ravive la flamme chez les nostalgiques des PSP et PS Vita et qui positionnerait Sony face aux succès de la Nintendo Switch et du Steam Deck sur le marché des consoles portables.

Si cette stratégie n'avait que peu de sens il y a quelques années, force est de constater que le marché de la console portable connait un certain essor depuis le lancement du Steam Deck. Par ailleurs, Nintendo a démontré qu'il était possible de connaitre un franc succès avec une console hybride, de quoi motiver Sony à revenir sur ce secteur... Et puis rappelons que Xbox a également un projet similaire dans les cartons, ou plutôt deux : une console en partenariat avec Asus orientée vers le Xbox Game Pass dans un premier temps suivie d'une autre machine bien plus performante d'ici 2 ans.

Des jeux ps5 dans la poche... avec des "si" ?

Le cœur de la rumeur, c'est la puissance supposée de cette "PS6 Portable". Elle serait capable de faire tourner nativement les jeux PS4, mais aussi, et c'est là que l'excitation monte, des jeux PS5. Attention toutefois, il faut nuancer fortement : les sources évoquent cette compatibilité PS5 mais souvent au prix de concessions. Il ne faudrait probablement pas s'attendre à pouvoir faire tourner des jeux PS5 les plus gourmands sans optimisation spécifique, via des patchs ou des modes de compatibilité dédiés. La performance serait sans doute variable et dépendante des titres.

C'est également l'inconnue concernant l'aspect "hybride" de la console. Certaines rumeurs évoquent une machine exclusivement portable alors que d'autres évoquent un mode dock qui permettrait de booster ses performances.

Le rêve face aux défis techniques

L'idée d'une telle machine est alléchante, mais les obstacles techniques sont immenses. Le principal point d'interrogation concerne l'autonomie. Faire tourner des jeux aussi exigeants que ceux de la PS5 sur une batterie nomade poserait un énorme défi, avec un risque d'autonomie très limitée (potentiellement 1h30 à 2h sur les gros titres), comme on le voit déjà sur les PC consoles portables actuels. La dissipation thermique et le coût final d'une telle machine seraient également des challenges majeurs pour Sony. Concilier puissance et portabilité a un prix, et le défi de l'autonomie reste central.

Pour relever ce défi, il se pourrait que Sony se renforce sur le terrain du Cloud Gaming, afin de proposer du calcul décentralisé. On a vu Microsoft faire des miracles avec sa technologie mixte de streaming dans Flight Simulator, et à défaut de proposer du streaming à 100%, Sony pourrait opter pour cette solution qui mélange calcul local et distant pour alléger la charge sur le matériel nomade, sans sacrifier la qualité d'affichage.

Quand ? si jamais...

Il est essentiel de le répéter : tout ceci relève de la pure spéculation à ce stade. Aucune annonce officielle n'a été faite par Sony. Si une telle console portable devait voir le jour, ce serait probablement aux alentours du lancement de la PlayStation 6, soit pas avant 2027 ou 2028 au plus tôt, c'est l'horizon évoqué par Shuhei Yoshida, ancien dirigeant de Sony et PlayStation. En attendant une hypothétique confirmation, le rêve d'une nouvelle console portable PlayStation puissante continue d'alimenter les discussions passionnées des joueurs.