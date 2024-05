Pour mettre en avant les qualités multimédia et créatives de sa nouvelle tablette tactile iPad Pro avec écran OLED et puce M4, Apple a diffusé une publicité baptisée Crush! dans laquelle on voit des instruments de musique, des sculptures, des appareils photo et des bornes d'arcade se faire broyer par une presse hydraulique.

A la fin de la publicité émerge la tablette iPad Pro censée avoir concentré tous ces produits en son sein. toutefois, la vision de la destruction des différents objets a fendu le coeur des internautes et créé un véritable bad buzz pour Apple.

Mauvaise idée de broyer une guitare

L'image de la presse hydraulique a surtout été comprise comme une allégorie des grands groupes high-tech broyant les artistes et les créateurs à leur seul profit, alors qu'émergent en plus les inquiétudes autour du remplacement des artistes par l'intelligence artificielle, capable de simuler leur voix, leur apparence et même de créer à leur place.

La firme a reconnu avoir commis un faux pas, présenté ses excuses et décidé de retirer la publicité en question. Il n'en fallait pas plus à Samsung pour sauter sur l'occasion.

Le géant coréen a régulièrement produit ces dernières années des publicités se moquant ou critiquant les produits et services Apple pour essayer de mettre en avant les siens qui seraient dépourvus des défauts du concurrent.

Samsung fait du Samsung

Cela n'a pas manqué avec une contre-publicité réalisée par Samsung USA en réaction à celle de Crush! et dans laquelle Samsung fait la promotion de sa propre tablette tactile Galaxy Tab S9 avec le slogan "creativity cannot be crushed" (la créativité ne peut pas être broyée).

Une jeune femme marche au milieu des débris des objets broyés par la presse hydraulique et trouve une guitare amochée mais encore en état de fonctionner et utilise la partition affichée sur la tablette de Samsung pour jouer un morceau de musique.

Le timing de la diffusion de cette contre-publicité n'est pas non plus innocent puisqu'elle est mise en ligne le jour même de la commercialisation des tablettes iPad Pro.