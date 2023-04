De nombreux experts ont déjà partagé leurs avis sur les capacités du robot conversationnel ChatGPT, mais la plupart d'entre eux sont des professionnels de l'IA, de l'informatique ou des technologies. Cependant, étant donné que l'intelligence artificielle est souvent comparée à l'intelligence humaine, l'avis des psychologues spécialisés dans ce domaine est essentiel.

C'est pourquoi Eka Roivainen, un psychologue finlandais de renom, a décidé de soumettre ChatGPT à un test de QI. Il a choisi la troisième édition de la Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS), qui comprend 11 sous-tests répartis sur les échelles verbales et de performance. Le score de quotient intellectuel est ensuite calculé selon les résultats trouvés sur ces sous-tests, en s'assurant que le score moyen soit de 100.

Après le test de QI effectué par le psychologue, le chatbot a brillamment réussi cinq des six sous tests verbaux, à savoir : vocabulaire, similitudes, information, arithmétique et compréhension. Le sous-test restant, la mémoire des chiffres, n'a pas été effectué, car il était non verbal et impliquait des capacités telles que la vue, l'ouïe et le toucher, que le robot conversationnel ne possède pas (encore).

Mais alors, combien ?

Avec un score de QI verbal de 155, le chatbot a surpassé plus de 99,9% des 2 450 personnes incluses dans l'échantillon utilisé pour standardiser les scores. Étant donné que le QI verbal et le QI total sont fortement liés, cela signifie que si ChatGPT était humain, il serait considéré comme extrêmement intelligent.

Cependant, comme l'a souligné le psychologue, l'IA a encore du mal à raisonner comme un être humain ou à comprendre le monde qui l'entoure. Par exemple, lorsqu'il est confronté à la question "Qui est le père des enfants de Jean ?", le chatbot ne peut pas répondre avec certitude et suggère plutôt de poser la question à Jean ou aux personnes qui le connaissent.

