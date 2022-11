Le lancement de la série iPhone 14 a largement fait écho à une fonctionnalité spécifique ajoutée dans la panoplie des outils destinés à protéger l'utilisateur de divers dangers : la communication d'urgence par satellite.

Cette fonction permet d'apporter une solution de signalement aux secours et aux proches dans les zones isolées et dépourvues de réseau cellulaire, sous réserve d'avoir un espace dégagé au-dessus de soi.

Elle a été activée en novembre 2022 en Amérique du Nord et le sera en décembre pour plusieurs marchés européens, dont la France, avant de s'étendre plus largement.

Les satellites en orbite basse mis à contribution

Le système utilise la constellation de satellites du fournisseur Globalsat et un équipement spécial à bord des iPhone 14 et iPhone 14 Pro (ainsi que de la montre Apple Watch Ultra) avec un modem exploitant la bande n53 de Globalstar et des composants de radiofréquence conçus directement par Apple.

La fonction ne permet d'envoyer que des messages courts en bas débit ainsi que la position de l'utilisateur. Les deux premières années d'utilisation sont offertes après quoi le service passe sous forme d'abonnement payant.

Peu avant la présentation de l'iPhone 14, le fabriant chinois Huawei avait pris les devants en annonçant une fonction similaire de communication d'urgence par satellite sur ses nouveaux smartphones Huawei Mate 50 et Huawei Mate 50 Pro, mais active uniquement en Chine via les satellites Beidou.

Les Galaxy S23 parleront-ils aux satellites ?

La communication par satellite a donc le vent en poupe et Google a déjà signalé que la prochaine évolution Android 14 intègrera tout le nécessaire pour démocratiser cette fonctionnalité.

Dans ce contexte, Samsung ne devrait pas rester inactif. La publication coréenne ET News indique ainsi que la firme va proposer une fonction similaire pour ses smartphones haut de gamme Galaxy S23.

Dans son cas, c'est avec la constellation Iridium de satellites en orbite basse que pourront être transmis des services voix et données. Par rapport au service d'Apple concentré sur les messages courts, celui de Samsung permettrait d'envoyer aussi des images en basse définition.

Le service se rapprocherait d'une certaine façon de ce que compte proposer l'opérateur T-Mobile US dans son partenariat avec SpaceX et l'utilisation de la constellation Starlink pour de la communication sur smartphone qui proposera à terme des services voix et données.

Le fabricant coréen travaillerait depuis deux ans à résoudre les difficultés techniques d'une telle transmission, avec notamment la conception d'antennes suffisamment compactes pour tenir dans un smartphone.

Sachant que Huawei et Apple ont déjà annoncé la fonction d'appel d'urgence aux satellites, il est probable que Samsung lance sa propre version avec les Galaxy S23 dès le début de l'année prochaine.

ET News note toutefois que la fonction devrait être assez peu utilisée en Corée du Sud et qu'elle conviendra plutôt à d'autres pays.