La guerre des performances sur smartphone est sur le point de connaître une nouvelle escalade. Alors que le Snapdragon 8 Elite domine actuellement le marché Android, son successeur s'annonce tout simplement monstrueux. Selon les dernières fuites du très fiable Digital Chat Station, la prochaine puce de Qualcomm, nom de code SM8850, pulvérise les benchmarks avec un score qui laisse la concurrence loin derrière. Préparez-vous à un bond de puissance sans précédent.

Quelles sont les caractéristiques techniques de cette nouvelle puce ?

Même si son nom officiel oscille encore entre Snapdragon 8 Elite 2 et Snapdragon 8 Elite Gen 5, sa fiche technique se précise. La puce adopterait une architecture CPU "2+6" sans aucun cœur à basse consommation, privilégiant la puissance brute.

Deux cœurs principaux cadencés jusqu'à 4,61 GHz.

Six cœurs performants à 3,63 GHz.

Un nouveau GPU Adreno 840 cadencé à 1,20 GHz.

Cette montée en fréquence serait rendue possible par la gravure en 3 nm de troisième génération de TSMC, un procédé qui garantit une meilleure efficacité énergétique et moins de surchauffe.

À quel point ce gain de performance est-il significatif ?

Le chiffre qui met tout le monde d'accord est le score obtenu sur le benchmark AnTuTu : plus de 4 millions de points. Pour mettre cela en perspective, les smartphones Android les plus puissants du moment, comme le REDMAGIC 10 Pro, peinent à dépasser les 2,7 millions. Si ces chiffres se confirment, on parle d'une augmentation brute de performance de près de 50% en une seule génération. C'est un bond colossal qui promet de redéfinir les standards du jeu mobile et des applications gourmandes en ressources.

Quels smartphones seront les premiers à en bénéficier ?

Comme le veut la tradition, Xiaomi devrait être le premier à dégainer avec sa future série 16. Cependant, la version la plus ultime de la puce sera, une fois de plus, réservée à Samsung. Un accord d'exclusivité garantirait au futur Galaxy S26 de disposer d'une version "For Galaxy" surcadencée, avec des cœurs principaux pouvant atteindre 4,74 GHz. De quoi offrir au géant coréen une avance de plusieurs mois sur le reste du marché Android en termes de puissance brute.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand cette nouvelle puce sera-t-elle officiellement annoncée ?

Qualcomm tiendra son traditionnel Snapdragon Summit le 23 septembre 2025. C'est lors de cet événement que le nom officiel, les spécifications complètes et les premiers partenaires du nouveau SoC seront dévoilés.

Pourquoi y a-t-il une confusion sur le nom de la puce ?

Qualcomm a récemment complexifié ses nomenclatures. La fuite initiale parlait d'un Snapdragon 8 Elite 2, mais des sources plus récentes évoquent un passage direct à l'appellation Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour marquer un saut générationnel plus important. La réponse définitive sera donnée le 23 septembre.

Cette puce sera-t-elle compétitive face à celles de MediaTek ?

Oui, et c'est tout l'enjeu. Le principal concurrent de Qualcomm, MediaTek, prépare son Dimensity 9500 qui, selon les rumeurs, dépasserait également les 4 millions de points sur AnTuTu. La bataille pour le trône du SoC le plus puissant de 2026 s'annonce donc très serrée.