Comme chaque année, le groupe Qualcomm va dévoiler un nouveau processeur mobile haut de gamme dans sa série Snapdragon 8 qui devrait se retrouver dans une majorité de smartphones premium chez de nombreux fabricants de smartphones Android.

Si l'annonce se faisait généralement en décembre, avec les premiers smartphones équipés en début d'année suivante, le calendrier tend à se resserrer depuis plusieurs années.

Après une annonce en novembre l'an dernier, le prochain SoC Snapdragon 8 Gen 3 devrait être dévoilé dès fin octobre 2023. Les premiers smartphones à s'en doter seront donc sans doute présentés sur le dernier trimestre de l'année, avant une diffusion plus large l'an prochain.

Le processeur de choix pour le segment premium

Les premiers à s'en doter devraient être les partenaires de longue date pour alimenter leurs nouvelles gammes : Xiaomi 14, OnePlus 12 mais aussi Galaxy S24 destiné au marché US devraient en profiter.

Rendu supposé du OnePlus 12 (credit : OnLeaks / SmartPrix)

Avec une officialisation possible dès le mois d'octobre, le processeur Snapdragon 8 Gen 3 commence à circuler dans les benchmarks, fournissant de précieuses informations sur ses caractéristiques.

Il a été encore repéré récemment à bord de ce qui devrait être le smartphone gaming Nubia RedMagic 9 qui sera sans doute annoncé peu après l'arrivée du processeur.

Toujours octocore mais organisé différemment

Le leaker Digital Chat Station note qu'il s'agit de la version standard (suggérant qu'une version Plus sera lancée plus tard) et qu'elle dispose d'une configuration spécifique octocore en 1 + 5 + 2 :

1 coeur ARM Cortex-X4 à 3,19 GHz

5 coeurs ARM Cortex-A720 à 2,96 GHz

2 coeurs ARM Cortex-A520 à 2,27 GHz

Le groupe intermédiaire pourrait en fait être segmenté en deux, avec les mêmes coeurs mais pas les mêmes cadences, si l'on en croit de précédents résultats. La partie GPU devrait être représentée par un composant Adreno 750, légèrement amélioré par rapport à l'Adreno 740 du Snapdragon 8 Gen 2.

Sur Geekbench, le processeur Snapdragon 8 Gen 3 atteint des scores de 1700 points en test single core et 6600 points en test multicore, sachant qu'il s'agit encore de prototypes qui pourront être optimisés d'ici le lancement officiel.

Des stratégies d'évitement

Toujours gravé en 4 nm chez TSMC, le processeur pourrait être plus coûteux. De fait, les fabricants de smartphones pourraient ne le réserver que pour les modèles d'exception, tout en se rabattant sur le Snapdragon 8 Gen 2 pour les modèles haut de gamme.

Cette stratégie a déjà été observée cette année, le Snapdragon 8+ Gen 1 ayant été parfois privilégié par rapport au Snapdragon 8 Gen 2, plus récent mais aussi plus coûteux pour des marges de progression limitées.

Cela peut aussi être l'occasion pour certains de basculer vers le concurrent MediaTek et ses puces Dimensity qui constituent une alternative de plus en plus solide.