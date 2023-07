Le groupe Samsung vient de lancer ses smartphones Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 avec à bord un processeur Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, légèrement surcadencé par rapport à la version standard.

La prochaine gamme de référence Galaxy S24 profitera d'une nouvelle génération de processeur représenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 3 qui sera annoncé durant le second semestre.

Ce nouveau processeur premium a été aperçu en benchmark, ce qui permet d'en savoir un peu plus à son sujet. L'un des éléments intéressants est qu'il semble avoir été testé à bord d'un prototype de smartphone Galaxy S24+.

Une configuration CPU différente

Sur Geekbench, le modèle porte la référence SM-S926U et correspond à une version US du smartphone. En Europe, la série Galaxy S24 devrait embarquer un nouveau SoC Exynos 2400 qui reste à découvrir.

Les quelques détails fournis par Geekbench indiquent que le processeur Snapdragon 8 Gen 3 devrait conserver une configuration octocore avec un coeur puissant cadencé à 3,30 GHz.

Par rapport au Snapdragon 8 Gen 2, la répartition des coeurs sera différente puisqu'il y aurait trois coeurs intermédiaires cadencés à 3,1 GHz et deux groupes de deux coeurs, l'un à 2,96 GHz et l'autre à 2,27 GHz pour les tâches plus basiques.

La segmentation des coeurs CPU serait donc plus importante, vraisemblablement pour optimiser leur activation en fonction de la charge de travail afin d'optimiser l'autonomie.

Des résultats déjà intéressants

Le processeur Snapdragon 8 Gen 3 est attendu avec un GPU Adreno 750 qui devrait donc offrir une évolution légère par rapport à l'Adreno 740 du processeur mobile actuel.

Le prototype de Galaxy S24+ testé était équipé de 8 Go de RAM et embarquait Android 14 avec peut-être une surcouche One UI 6. Les résultats de Geekbench, qui portent essentiellement sur les capacités du CPU, donnent des résultats de 2233 points en test single core et 6661 points en test multi-core (contre 1500 / 4900 pour le Snapdragon 8 Gen 2).

Le processeur profitera des avancées des dernières architectures de coeurs ARM et d'une première gravure en 3 nm qui poussera plus loin les performances avec une consommation d'énergie réduite.

Le Snapdragon 8 Gen3 pourrait aussi être le premier de sa catégorie à ne fonctionner qu'en 64-bit. L'abandon du support du 32-bit devrait garantir une meilleure optimisation.

Difficile de savoir si ce sont des résultats sur une plateforme finalisée ou s'ils pourront encore évoluer avant l'officialisation vers le mois d'octobre. D'ici là, Apple devrait déjà avoir levé le voile sur son propre processeur Apple A17 Bionic pour iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, qui devrait être le premier annoncé avec gravure en 3 nm.