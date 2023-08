Chez Xiaomi, on ne lésine pas sur le nombre de smartphones lancés chaque mois, quitte à risquer de cannibaliser les segments. La firme dévoilera dans une dizaine de jours une série Xiaomi 13T qui mettra un terme à la série Xiaomi 13 mais la prochaine gamme de référence devrait arriver très vite derrière.

La série Xiaomi 14 a commencé à faire parler d'elle et ces smartphones sont généralement lancés quelques semaines après l'annonce du nouveau processeur mobile premium chez Qualcomm.

Le SoC Snapdragon 8 Gen 3 étant attendu pour le prochain événement Qualcomm Snapdragon Tech Summit avancé à fin octobre, les smartphones Xiaomi 14 devraient eux aussi arriver précocément.

Qu'attendre du Xiaomi 14 ?

Le leaker chinois Digital Chat Station plaide ainsi pour un lancement dès le mois de novembre 2023, accompagné d'une nouvelle surcouche MIUI 15 si elle est prête à temps.

La gamme Xiaomi 14 devrait de nouveau compter plusieurs modèles. Selon différentes indiscrétions, le Xiaomi 14 standard devrait embarquer une batterie de 4860 mAh avec une charge rapide de 90W et une charge sans fil de 50W.

Qui pour remplacer le Xiaomi 13 Ultra ?

On l'attend avec un affichage plan AMOLED à très fine bordures et un module photo principal de 50 mégapixels mais avec un capteur plus large que celui du Xiaomi 13, toujours dans un effort pour améliorer la qualité photo et sans doute encore en partenariat avec Leica. Il serait également doté d'un téléobjectif assurant un zoom sans perte x3,9.

Xiaomi 14 Pro à Ultra, une gamme riche

L'autre modèle sera logiquement le Xiaomi 14 Pro dont on pressent une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide filaire de 90W ou 120W. Ce modèle pourrait proposer un affichage AMOLED incurvé et il sera doté de capteurs photo avancés.

On lui prête également la présence d'un châssis titane, à l'image des futurs iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, et bien sûr un processeur Snapdragon 8 Gen 3 pour l'animer.

Si Xiaomi suit ses habitudes, un Xiaomi 14 Pro+ fera encore grimper la fiche technique tandis qu''un modèle Xiaomi 14 Ultra positionné sur le segment premium (avec le prix qui va bien) fermera la marche avec un lancement séparé et plutôt prévu pour début 2024.