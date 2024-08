Le groupe Qualcomm va comme chaque année dévoiler son nouveau processeur mobile premium que l'on retrouvera ensuite dans les smartphones haut de gamme de bon nombre de fabricants.

Cette année aura une saveur particulière puisque le SoC Snapdragon 8 Gen 4 sera la première puce de l'entreprise fabless à exploiter une gravure en 3 nm, ce qui devrait donner lieu à de nouveaux gains de performances et à une réduction de la consommation d'énergie.

La nouvelle vedette de Qualcomm sera officialisée au mois d'octobre lors du Snapdragon Tech Summit mais des passages dans les benchmarks livrent déjà certaines indications. Un test récent sur le benchmark Geekbench 6 dévoile certains détails comme une organisation des coeurs CPU en deux clusters 2 + 6.

Cette configuration a déjà été évoquée précédemment avec un ensemble de 2 coeurs puissants Phoenix L et 6 coeurs Phoenix M se rapprochant des coeurs standard. La puce ne proposerait pas de coeurs économiques.

Une puce dépassant les 4 GHz

Sur Geekbench, les coeurs puissants sont cadencés à 4,10 GHz, ce qui correspond aux attentes d'un processeur mobile capable de dépasser les 4 GHz. C'est cependant moins qu'un précédent passage en benchmark qui atteignait 4,26 GHz.

On peut penser que Qualcomm a dû un peu réduire la voilure pour éviter une surchauffe de sa puce en utilisation à plein régime tout en préservant l'autonomie et la durée de vie des composants.

Côté résultats de banchmark, sur un prototype embarquant 12 Go de RAM et Android 15, la puce Snapdragon 8 Gen 4 obtient un résultat single core de 2884 points et multi-core de 8840 points.

Des performances déjà très solides

Les résultats annoncent une grosse progression par rapport à l'actuel Snapdragon 8 Gen 3 mais le résultat single core se retrouve légèrement en-dessous de celui du processeur Apple A17 Pro des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Il ne s'agit encore que d'un résultat provisoire qui pourrait être amélioré avec la version finale du processeur et il reste à voir quelle cadence au-delà de 4 GHz sera choisie.

Un autre point, peu visible avec Geekbench, méritera l'attention: le GPU Adreno 830 dont il se dit qu'il sera fortement optimisé. Que ce soit pour exploiter les dernières technologies graphiques ou pour épauler l'intelligence artificielle, il constituera sans doute une pièce maîtresse du prochain fleuron de Qualcomm.