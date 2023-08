Les smartphone premium Android embarquent actuellement le processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 du groupe américain Qualcomm, en attendant la version Snapdragon 8 Gen 3 prévue dans quelques mois.

Ces différentes générations restent sur des architectures de coeur ARM standard, ce qui ne permet pas une personnalisation aussi poussée que les coeurs spécifiques utilisés par Apple pour ses puces Apple Ax (iPhone et iPad) et Apple Mx (Mac, MacBook et certaines tablettes iPad).

La situation va évoluer à partir du Snapdragon 8 Gen 4 de 2025, quand Qualcomm pourra exploiter l'architecture de coeur Oryon développée par l'entreprise Nuvia rachetée en 2021.

Oryon, la réplique à Apple Silicon

Oryon est l'arme secrète de Qualcomm pour revenir en termes de performances sur les puces ARM d'Apple, après avoir proposé des solutions Snapdagon 8cx et dérivés, intéressantes pour leurs connectivités et leur autonomie mais restant en-deça sur les performances pures.

L'une de ses forces viendrait de sa grande modularité qui permettra de l'utiliser aussi bien dans des smartphones que pour des processeurs destinés aux PC portables, voire aux processeurs pour serveurs ARM.

Qualcomm tourne autour de ces domaines depuis plusieurs années sans avoir encore vraiment réussi à s'y faire une place, afin de s'ouvrir des opportunités en dehors des smartphones, et l'architecture Oryon pourrait être la clé pour accéder à ces segments.

Le déploiement de la stratégie Apple Silicon, avec des puces ARM dans tous les appareils électroniques d'Apple, a montré la polyvalence de ses propositions tout en maintenant des performances élevées, sans les compromis subis par les premières solutions de Qualcomm pour PC portables.

Des coeurs Phoenix pour faire la différence

La puce Snapdragon 8 Gen 4 devrait donc être la première à profiter de l'architecture qui permettra de pousser les performances plus avant et de nouvelles informations circulent à son sujet.

Le leaker chinois Digital Chat Station indique que le SoC Snapdragon 8 Gen 4 exploitera des coeurs CPU Phoenix de différents types et selon une configuration particulière : 2 coeurs Phoenix L puissants et 6 coeurs Phoenix M économiques.

Ces derniers profiteront d'une gravure en 3 nm avec procédé N3E de TSMC, évolution du N3 qui devrait être utilisé pour les puces Apple A17 Bionic et Apple M3 d'Apple.

Attendu fin 2024, le processeur Snapdragon 8 Gen 4 porterait logiquement la référence SM8750 (sachant que Snapdragon 8 Gen 2 correspond à SM8550) et serait au coeur des smartphones Android premium de fin 2024 pour les plus pressés et surtout de 2025.