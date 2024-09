Le groupe Qualcomm aura du nouveau à présenter vers la fin du mois d'octobre. Comme chaque année, il dévoilera son nouveau processeur mobile premium destiné à équiper de nombreux smartphones haut de gamme sur la fin de l'année et en 2025.

Après le Snapdragon 8 Gen 3 cette année, une puce Snapdragon 8 Gen 4 semble logique mais ce nom ne rendrait pas hommage aux avancées techniques qu'elle doit embarquer.

Snapdragon 8 Gen 4, plus qu'un nouveau processeur mobile

Le prochain processeur mobile de la firme de San Diego sera en effet gravé pour la première fois en 3 nm et il utilisera un nouveau type de coeur Oryon conçu par la firme Nuvia avec l'ambition de rattraper Apple et ses solutions Apple Ax et Apple Mx.

Qualcomm reviendra ainsi aux coeurs ARM custom pour en optimiser les capacités et un nouveau nom pourrait donc être choisi pour marquer cette évolution. La nouvelle dénomination de la puce premium pour ainsi devenir Snapdragon 8 Elite en réflétant du même coup sa filiation avec la puce Snapdragon X Elite destinée aux PC portables ARM premium.

Les Xiaomi 15 premiers servis ?

Ce nom est apparu sur le réseau social chinois Weibo au sein d'un teaser pour la prochaine série Xiaomi 15, sachant que les smartphones du fabricant chinois seront sans doute les premiers à accueillir la nouvelle puce.

Le SoC Snapdragon 8 Elite, si c'est bien son nom, sera présenté durant l'événement Snapdragon Summit qui se tiendra à Hawaï du 21 au 23 octobre 2024. Il devrait être accompagné d'autres annonces autour des processeurs ARM pour PC portables, nouvel espoir pour Qualcomm de trouver des débouchés pour ses puces en dehors des smartphones.