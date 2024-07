Fidèle à ses habitudes, Xiaomi devrait de nouveau faire appel au processeur premium de Qualcomm pour sa prochaine série de smartphones Xiaomi 15 attendue plus tard dans l'année.

L'annonce du processeur Snapdragon 8 Gen 4, gravé pour la première fois en 3 nm interviendra au mois d'octobre lors de l'événement annuel Snapdragon Summit et l'on peut déjà s'attendre à une présentation des smartphones premium de Xiaomi peu après.

Evolution du design, l'IA en force

La fiche technique n'est pas encore connue mais le leaker chinois Digital Chat Station livre déjà certains détails potentiels de la future gamme. La présence de la puce premium de Qualcomm devrait fournir une nouvelle progression des performances mais aussi des capacités significativement renforcées en matière d'intelligence artificielle.

Xiaomi 14

On devrait toujours retrouver un Xiaomi 15 et un Xiaomi 15 Pro au lancement, suivi d'un Xiaomi 15 Ultra plus tard. Selon le leaker, les smartphones seront légèrement plus compacts que précédemment et plus plans que les modèles actuels, avec un affichage 1,5K plutôt que FHD+ pour la version standard.

La partie photo reposerait sur un capteur principal de 50 mégapixels et la possibilité d'une ouverture variable que l'on retrouve déjà sur certains modèles comme le Xiaomi 14 Ultra. A voir si cette innovation pourra descendre en gamme.

A l'assaut de Samsung et son Galaxy S25

Le timing devrait de nouveau s'orienter vers un lancement de la série Xiaomi 15 dès le mois d'octobre en Chine puis une sortie quelques mois plus tard dans le reste du monde, généralement durant le salon MWC de Barcelone.

Ce calendrier tend à mettre la pression sur le leader mondial Samsung et sa gamme de smartphones Galaxy S. La série Galaxy S25 devrait de nouveau être lancée tôt l'an prochain, dès le mois de janvier pour occuper le terrain mais il reste à voir si la stratégie consistant à proposer deux processeurs : Exynos 2500 (ou une alternative) sur les Galaxy S25 et S25+ et Snapdragon 8 Gen 4 sur le Galaxy S25 Ultra, ne finira pas par lui jouer des tours.

Xiaomi pourra également compter sur sa nouvelle interface HyperOS visant à faciliter les interactions avec les objets connectés et les wearables qui s'opposera à la surcouche One UI 7 de Samsung.