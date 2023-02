L'iPhone 14 a ouvert le bal des communications d'urgence par satellite depuis un smartphone sans nécessiter un équipement spécique et encombrant. Il suffit de disposer d'un morceau de ciel dégagé dans la zone de couverture pour pouvoir appeler à l'aide depuis son smartrphone personnel.

Apple a fait équipe avec Globalstar pour assurer l'accès à une constellation de satellites et propose le service gratuitement plusieurs années avant de proposer de basculer sur un abonnement.

Du côté d'Android, une fonctionnalité similaire se prépare en amont du lancement d'Android 14 qui fournira tous les outils pour assurer la connexion aux satellites. Les concepteurs de puces sont déjà en train de préparer des solutions à intégrer dans les smartphones.

Déjà plusieurs fabricants pour Snapdragon Satellite

Le groupe Qualcomm a ainsi dévoilé son offre Snapdragon Satellite qui assurera les mêmes fonctionnalités de communication d'urgence en environnement dégagé par l'envoi de messages courts pour signaler une situation de détresse à un proche ou des secours.

Pour le salon MWC 2023 de Barcelone, la firme annonce que plusieurs fabricants de smartphones Android sont dès à présents intéressés pour intégrer cette solution de communication dans leurs appareils mobiles.

On devrait donc retrouver Snapdragon Satellite dans certaines propositions des marques Honor, Motorola, Nothing, Oppo, Vivo et Xiaomi. Qualcomm annonce que que son système sera accessible depuis n'importe quel point du globe, "d'un pôle à l'autre", et qu'elle ne sera pas réservée au seul segment premium.

Qualcomm indique en effet vouloir la proposer dans toutes ses plateformes Snapdragon 5G, de Snapdragon 4 à Snapdragon 8, quand l'écosystème sera suffisamment mature.

Tout le monde se met à la communication satellite

Pour le moment, c'est vraisemblablement avec le processeur premium Snapdragon 8 Gen 3 attendu plus tard dans l'année que le déploiement débutera, sachant que son modem 5G Snapdragon X75 est déjà annoncé comme compatible avec Snapdragon Satellite.

Mais Qualcomm ne sera pas seul en lice sur ce terrain. Samsung a déjà annoncé une solution similaire pour ses modems 5G, avec des communications bidirectionnelles et qui ne se limiteront pas aux seuls messages texte mais permettront de diffuser des images et des vidéos.

Cette application de réseau 5G NTN (Non Terretrial Network) pave aussi la voie de la 6G qui ne se limitera plus aux seuls réseaux cellulaires terrestres mais fournira un environnement de connectivité global.

La firme MediaTek, concurrente de Qualcomm, prépare aussi sa propre solution de communication par satellite pour ses processeurs mobiles Dimensity qu'elle dévoilera un peu plus tard.