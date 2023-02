L'arrivée de la gamme iPhone 14 a été l'occasion de lancer un service de communication d'urgence par satellite. Il permet d'envoyer des messages courts et une position même en l'absence de réseau cellulaire terrestre, sous réserve d'avoir un morceau de ciel dégagé au-dessus de sa tête.

Ce mode de communication arrivera bientôt en standard sur Android. Le groupe Qualcomm a déjà annoncé sa technologie Snapdragon Satellite (intégrée dans le modem Snapdragon X75 du futur processeur mobile Snapdragon 8 Gen 3) et Google a indiqué que la prochaine évolution de son OS mobile Android 14 offrira tout le nécessaire pour assurer une communication satellitaire.

La communication d'urgence par satellite sur iPhone 14 Pro

Il n'est pas seul à travailler sur le sujet. Le géant Samsung annonce avoir finalisé une technologie de modem pour réseaux 5G NTN (Non Terrestrial Network) assurant des communications entre smartphones par l'intermédiaire des satellites.

Préparer la communication ubiquitaire de la 6G

L'idée est de pouvoir préparer des réseaux hybrides combinant communications cellulaires terrestres et celestes par satellite pour assurer une capacité de connexion permettante, prélude à la future 6G.

Cela permettra de disposer d'une connexion minimale même dans des zones isolées et non couvertes par les réseaux terrestres (montagnes, déserts, océans) ou bien pour maintenir une ligne de communication en cas de catastrophe naturelle.

Cette technologie sera également le socle du pilotage de véhicules automatisés en environnement urbain. Samsung laisse déjà entrevoir qu'il sera possible d'envoyer plus que de simples messages texte par satellite.

Appels, photos et vidéos pourront aussi transiter par satellite, être transférés vers une station au sol et diffusés au destinaire via le réseau cellulaire, et inversement, la communication étant bidirectionnelle.

Samsung paré pour les communications par satellite

La technologie de modem 5G NTN de Samsung est compatible avec la Release 17 du 3GPP (3rd Generation Partnership Project) et pourra donc être déployée en respectant les standards internationaux.

La partie satellite repose sur une constellation en orbite basse (LEO) pour assurer de débits élevés et des temps de latence courts, à l'image de ce que propose SpaceX avec son réseau de satellites Starlink.

Le groupe coréen ne dit cependant pas quand ces technologies de modem seront intégrées. Les communications satellite étaient espérées sur la gamme Galaxy S23 en réponse aux iPhone 14 d'Apple mais elles n'ont finalement pas été proposées. Plutôt pour un Galaxy S24 sous Android 14 ?