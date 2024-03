Les groupes Qualcomm et Microsoft travaillent ensemble depuis plusieurs années au développement d'un environnement Windows fonctionnant sur des processeurs ARM.

Les premiers résultats étaient encourageants mais, dérivés des puces pour smartphones auxquelles ils empruntaient la faible consommation d'énergie et des capacités de connectivités avancées, les composants manquaient encore de performances pour pouvoir vraiment rivaliser avec les PC portables x86 tandis que le fonctionnement des applications pouvait être ralenti par le processus d'émulation.

Les efforts se sont poursuivis et, titillé par Apple et ses processeurs ARM Apple Mx, Qualcomm se prépare à miser sur une nouvelle plate-forme Snapdragon X Elite dotée de coeurs custom ARM développés par la filiale Nuvia et qui vont lui apporter la puissance qui manquait encore aux solutions matérielles précédentes.

Un portage simplifié pour disposer de bibliothèques de jeux immédiatement

Du côté de la partie logicielle aussi, les choses ont progressé et une session menée par l'ingénieur Issam Khalil lors de la Game Developers Conference et rapportée par The Verge souligne combien de réels progrès sont attendus.

Qualcomm et Microsoft ont continué de faire progresser les compatibilités et possibilités d'émulation pour Windows sur Snapdragon et le GPU Adreno de Snapdragon X Elite supporte désormais de nombreux pilotes : DX11, DX12, Vulkan et OpenCL tout en gardant une compatibilité avec DX9 et OpenGL 4.6.

L'objectif est de pouvoir faire tourner à peu près n'importe quel jeu Windows sur la plate-forme ARM de Snapdragon X Elite sans même avoir forcément besoin de réaliser un portage préalable.

Les développeurs auront en fait le choix entre plusieurs options :

porter les jeux en application native ARM64 pour des performances optimales sur la plate-forme ARM

créer une application hybride ARM64EC où une partie de l'application tourne nativement et l'autre par émulation, pour des performances "quasi-natives"

proposer leur application portage et qui passera alors pleinement par l'émulation x64

L'ingénieur met en avant que les développeurs n'auront pas à fournir un effort particulier pour adapter les jeux et applications Windows afin de les faire tourner sur Snapdragon X Elite.

Avoir une bibliothèque de jeux dès le début

La seule limite viendra de la présence ou non d'un mécanisme anti-triche dans le jeu Windows qui ne pourra pas être fonctionnel en émulation s'il agit au niveau du kernel.

Il sera donc intéressant de voir si la promesse de performances des jeux Windows sur Snapdragon X Elite sera tenue, au moins pour une bonne partie des titres pas excessivement gourmands en ressources.

Le grand intérêt reste de pouvoir s'appuyer sur une bibliothèque de jeux existante sans devoir attendre que des jeux spécifiquement conçus pour ARM soient créés, ce qui crée généralement le problème de la poule et de l'oeuf, les développeur attendant qu'il y ait suffisamment de machines sur le marché tandis que le parc ne se développe que s'il existe déjà des jeux et applications disponibles.

C'est souvent ce qui a tué les initiatives précédentes, les améliorations d'autonomie et de connectivité ne suffisant pas à attirer le public. Les premières machines équipées de Snapdragon X Elite sont attendues dès le mois de mai et le moment de vérité ne devrait donc plus tarder.