Le processeur Snapdragon X Elite doit enfin déverrouiller le segment des PC portables ARM qui ont commencé à s'installer dans le paysage surtout grâce aux MacBook Pro et MacBook Air.

Le groupe Qualcomm avait déjà une lignée de puces ARM destinées au PC portables qui, si elle était performante en matière d'autonomie et de connectivités, manquait cruellement de puissance.

Avec Snapdragon X Elite, la firme peut espérer revenir sur le devant de la scène et parvenir enfin à s'imposer sur ce segment, ce qui lui permettrait de trouver de nouveaux débouchés au-delà des processeurs pour smartphones.

Snapdragon X Plus à côté de Elite

Et pour augmenter ses chances de succès, Qualcomm aurait plusieurs gammes de processeurs en préparation. A côté de Snapdragon X Elite, qui constituera le segment premium de l'offre, le site WinFuture a trouvé des traces de l'existence d'une série Snapdragon X Plus composée de plusieurs processeurs ARM qui viendront se positionner en-dessous.

Au moins deux références ont été repérées sous la forme des processeurs X1P44100 et X1P46100 qui devraient se distinguer par leur configuration CPU et leurs caractéristiques (cadences, puissance...), encore inconnues.

X1P marque leur appartenance à Snapdragon X Plus, tandis que la puce Snapdragon X Elite est identifiée par X1E, mais elles reposent sur une même base SC8350 (contre SC8350 pour Snapdragon X Elite).

Elles ont été repérées en association avec un modem 5G Snapdragon X65 qui, s'il n'est pas le plus récent (Qualcomm en est au Snapdragon X75 annoncé en début d'année) devrait leur apporter de solides performances en connectivités sans fil et cellulaires et il est possible que leur configuration CPU soit ramenée à 10 coeurs, au lieu des 12 coeurs de Snapdragon X Elite, avec 16 Go de RAM LPPDR5X et 256 Go de stockage UFS 4.0.

Enfin de solides arguments pour percer

Cette famille Snapdragon X Plus viendrait ainsi couvrir le segment des PC portables ARM de milieu de gamme. Qualcomm mettra sans doute l'accent sur Snapdragon X Elite pour lequel les premières machines sont attendues dès le mois de mai, tandis que Snapdragon X Plus pourrait suivre assez rapidement derrière.

Avec ces propositions, la firme de San Diego parviendra-t-elle enfin à se faire une place sur le segment des PC portables ARM, depuis longtemps convoité ? A la différence des tentatives précédentes, elle pourra compter cette fois sur des coeurs ARM custom conçus par la filiale Nuvia et qui semblent capables de se confronter aux puces Apple M.

Le partenariat entre Qualcomm et Microsoft a par ailleus permis d'optimiser Windows ARM sur les plates-formes Snapdragon et pourrait assurer des performances supérieures par rapport à des puces ARM standard. Toutes les étoiles sont ainsi alignées pour rencontrer le succès...même si la question du prix des appareils devra être soigneusement étudiée.