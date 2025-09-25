Après avoir bouleversé le marché des PC Windows avec sa première génération de puces ARM, Qualcomm frappe fort avec le lancement officiel des processeurs pour PC portables Snapdragon X2 Elite et X2 Elite Extreme.

Cette nouvelle génération veut s’imposer comme les processeurs les plus rapides et les plus efficaces jamais vus pour des ordinateurs portables sous Windows en améliorant les performances et en intensifiant les capacités d'intelligence tout en optimisant toujours l'autonomie.

Une architecture taillée pour la performance et l’efficience

L’annonce des Snapdragon X2 Elite et X2 Elite Extreme marque une nouvelle étape sur le marché, après une première percée remarquée. Utilisant la gravure en 3nm et embarquant jusqu’à 18 cœurs avec la nouvelle génération coeurs CPU Oryon (3ème génération), la plateforme promet un gain de vitesse spectaculaire.

Qualcomm promet un bond de 39% en performance monocœur et de 50% en multicœur comparé à la précédente génération. Mieux encore, la version X2 Elite Extreme grimpe jusqu’à 5 GHz sur deux cœurs, une première pour une puce ARM dédiée au PC.

Ce choix technique apporte des performances sans précédent pour la bureautique, la créativité et le multitâche, ainsi qu'un gain d’efficacité énergétique avec 43% de consommation en moins à puissance équivalente.

Le géant américain cible ici non seulement Intel et AMD, mais aussi Apple, autre concepteur de processeurs ARM pour ordinateurs portables, avec l’objectif clair de rivaliser directement avec la série M des MacBook.

Jeux vidéo et création : l’Adreno GPU à la rescousse

Du côté graphique, Qualcomm dote ses X2 d’un tout nouveau GPU Adreno affichant une efficacité multipliée par 2,3 par rapport au précédent modèle. Des jeux comme Hitman World of Assassination ou Black Myth Wukong voient leurs fréquences d’images doubler selon les chiffres présentés, même si les fans de performances pures préféreront toujours une carte graphique dédiée.

L’intégration permet également de piloter trois écrans 5K en externe, adaptés au travail collaboratif comme au multimédia. Les créateurs ne sont pas oubliés : l’édition photo et vidéo (Photoshop, Lightroom, Premiere…) s’effectue (selon Qualcomm) entre 28% et 43% plus vite grâce à la puissance cumulée du GPU et de la mémoire cache dédiée.

Une IA embarquée à la pointe pour les Copilot+ PC

L’argument massue de cette génération, c’est un NPU Hexagon affichant jusqu’à 80 TOPS (trillions d’opérations par seconde), faisant ainsi des plateformes X2 Elite les championnes de l’IA embarquée sur PC portable.

Copilot+, la suite d’outils d’IA Microsoft, profite à plein de cette capacité, assurant réponses instantanées et gestion optimisée des tâches complexes. Même si le marché peine encore à proposer des applications révolutionnaires exploitant à fond cette puissance, Qualcomm place clairement la barre très haut pour aiguiller l’innovation logicielle. Sur le papier, la X2 Elite Extreme bat l’Intel Core Ultra 9 et s’offre la meilleure efficacité IA/énergie du secteur.

Connectivité et autonomie : le duo gagnant pour la mobilité

Qualcomm ne fait pas l’impasse sur la mobilité. Les X2 Elite adoptent les toutes dernières normes en matière de connectivités sans fil / cellulaires : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 et 5G grâce au modem Snapdragon X75, optimisant téléchargements comme vidéoconférences.

L’autonomie continue de progresser grâce à la réduction de la consommation électrique du CPU, Qualcomm évoque “une autonomie multi-jours” et, lors de démonstrations, des usages PC classiques oscillant entre 14 et 18h. La mémoire LPDDR5X, portée à 128 Go, et des débits jusqu’à 228 GB/s, viennent soutenir la rapidité d’exécution.

Un virage stratégique pour Windows, Android… et bientôt 6G ?

La présentation des Snapdragon X2 Elite a aussi été l’occasion d’esquisser le futur. Microsoft et Google affichent leur volonté de rapprocher Windows PC et Android, via un socle commun visant à unifier les plateformes.

En parallèle, Qualcomm tease déjà l’arrivée de la 6G pour la fin de la décennie, censée connecter plus intelligemment cloud et périphériques, smartphone ou PC. La convergence matérielle et logicielle “pour de nouvelles expériences utilisateurs” est plus que jamais à l’ordre du jour.

Qualcomm dévoile son jeu, impose son rythme au secteur et force ses concurrents historiques à se réinventer. La sortie des premiers ordinateurs équipés de ces nouvelles puces Snapdragon X2 Elite / X2 Elite Extreme est attendue pour le premier semestre 2026.

Mais il y aura fort à faire avec la génération de puces Apple M6 attendues l'an prochaine et qui vont équiper les nouvelles générations de produits de la firme à la pomme, avec l'avantage des dernières techniques de gravure de TSMC en 2 nm et un savoir-faire qui s'étend désormais sur plusieurs années.