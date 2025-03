L'annonce de l'iPhone 16e ne marque pas seulement la transformation profonde des iPhone SE en ouverture de gamme mais aussi l'arrivée du premier modem 5G développé en interne de la firme à la pomme.

Le composant Apple C1 n'est encore qu'un modem 5G sub-6 GHz, sans support de la 5G mmWave (5G en bande millimétrique), et sera déployé progressivement dans les iPhone ces prochaines années mais il marque sans doute l'arrêt à venir de l'utilisation des modems Snapdragon de Qualcomm.

Dans le même temps, la firme de San Diego a profité du salon MWC 2025 de Barcelone pour annoncer son modem Qualcomm X85 (on notera l'abandon de la dénomination Snapdragon) qui équipera les prochaines générations de smartphones Android premium.

Qualcomm X85, des débits supérieurs, l'IA en virtuose des fréquences

Ce nouveau composant concentre tout le savoir-faire de la firme en matière de connectivité 5G pour fournir des débits élevés (12,5 Gbps en liaison descendante, 3,7 Gbps en liaison montante) grâce à sa capacité pour gérer une énorme bande passante de 400 MHz.

Avec 10 000 configurations de bandes de fréquences à gérer pour répondre aux configurations des opérateurs du monde entier, fournir des performances optimales est un vrai casse-tête mais Qualcomm utilise depuis plusieurs années l'appui d'une intelligence artificielle pour optimiser le fonctionnement de ses modems 5G haut de gamme.

C'est plus que jamais le cas pour le modem Qualcomm X85 qui utilisera aussi l'IA pour affiner ses profils de radiofréquences et assurer la meilleure sensibilité possibité pour ne pas perdre le signal et maintenir une bonne connexion même dans des conditions compliquées.

Le grand écart entre les iPhone et les smartphones Android dans la 5G ?

Sans surprise, Cristiano Amon, CEO de Qualcomm, a vanté les mérites de sa nouvelle création en estimant qu'il va y avoir un écart grandissant entre les qualités des modems des iPhone et ceux des smartphones Android premium "quand vous comparez ce que Qualcomm peut faire par rapport à ce qu'Apple est en train de proposer".

Cela passera par des débits supérieurs (même si les générations suivantes Apple C2 et surtout Apple C3 devraient réduire l'écart) mais aussi des optimisations IA pour différents scénarios : stabilité de connexion lors des jeux mobiles, des appels, etc grâce à une capacité d'inférence améliorée de 30% par rapport à la génération précédente.

Malgré tout, la fin d'approvisionnement en modem 5G pour Apple est actée. Cristiano Amon a confirmé que Qualcomm n'en serait plus le fournisseur à partir de 2027, ce qui donne aussi une idée des objectifs de déploiement de la firme de Cupertino pour ses iPhone (tous les iPhone 19 seront-ils exclusivement équipés de modems Apple ?) et ses autres produits électroniques susceptibles d'accueillir une connectivité 5G (MacBook Pro, Apple Vision Pro ?).

Apple a également récemment confirmé que son modem Apple C1 n'était que le premier d'une longue lignée qui va se bonifier au fil des années. La firme parviendra-t-elle à rivaliser avec les qualités des modems de Qualcomm dans quelques années ? La bataille ne fait que commencer.