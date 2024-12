Dernier grand projet de Tim Cook, patron d'Apple, le casque de réalité mixte Vision Pro est un concentré de technologie au service de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée et il apporte une première réponse à une vision de l'informatique de demain, au-delà du traditionnel ensemble PC / clavier, souris / écran.

Le casque Vision Pro est amené à évoluer de plusieurs manières. Apple pourrait en proposer une version allégée de certaines fonctionnalités pour en baisser le prix, actuellement assez élevé (3500 dollars / 4000 €) en retirant par exemple la fonctionnalité Eye Sight qui permet d'afficher l'équivalent du regard sur la face externe du casque, un atout pratique pour maintenir un contact visuel avec les personnes à proximité qui nécessite des composants supplémentaires et n'est pas essentiel pour l'expérience utilisateur directe.

Ce modèle pourrait être lancé dès l'an prochain tout en accueillant une puce Apple M5 bien plus performante que l'actuelle puce M2 embarquée.

Vers un casque Apple Vision Pro totalement autonome

Selon Mark Gurman, de Bloomberg, Apple réfléchirait à intégrer un composant supplémentaire au casque Vision Pro mais dans une version plus lointaine. Selon ses informations, la firme envisagerait en effet d'intégrer un modem 5G de sa conception pour rendre le gadget totalement autonome.

Le tout premier modem 5G d'Apple doit faire son apparition l'an prochain dans l'iPhone SE 4, l'iPhone 17 Air et les tablettes tactilles iPad d'entrée de gamme, qui permettront un premier déploiement limité avant une diffusion plus large à d'autres équipements et à l'ensemble des séries d'iPhone, coupant le lien avec les modems Snapdragon de Qualcomm, utilisés depuis plusieurs années.

Actuellement le Vision Pro fonctionne en WiFi 6 et Bluetooth 5.3 et nécessite donc une connexion sans fil avec un équipement (iPhone / iPad, Mac / MacBook) pour exprimer tout son potentiel.

Une variante avec modem 5G embarquée associée à des performances renforcées le rendrait totalement indépendant et sans doute plus proche de la vision complète d'Apple pour ce type de gadget potentiellement amené à remplacer à la fois le Mac, la tablette iPad et l'iPhone.

La 5G, fonction essentielle des casques VR de demain ?

Nous avions eu l'occasion de tester un prototype de casque de réalité virtuelle avec modem 5G intégré en 2018 lors d'un déplacement presse avec Qualcomm. A l'époque, il s'agissait surtout de vanter les mérites de l'edge computing, ces capacités de calcul disponibles dans des équipements à distance mais plus proches que des serveurs à l'autre bout du monde et qui, avec l'aide des capacités 5G en termes de performances et de latence, permettaient d'offrir des univers en réalité virtuelle détaillés et très réactifs.

Dans cas, et contrairement à l'Apple Vision Pro, la puissance de calcul n'était pas dans l'appareil lui-même mais l'idée générale restait la même en offrant une expérience très ouverte et fluide.

Déjà en 2018, un prototype de casque VR 5G chez Qualcomm

On pouvait déjà anticiper tout le potentiel d'un tel équipement débarrassé de ses câbles et sans contraintes pour du divertissement aussi bien que pour des applications professionnelles avancées.

Et déjà, il était question d'adapter tout ceci à des lunettes connectées de réalité augmentée. Apple y pense sans doute également mais il faudra encore plusieurs années de R&D avant d'espérer voir débarquer de tels outils.