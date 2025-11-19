Pendant que l'attention médiatique et politique se focalise sur les dérives de la mode jetable, une opération financière d'envergure se joue en coulisses. Un géant de l'e-commerce asiatique avance ses pions en Europe, et l'un des fleurons de la distribution française pourrait bien être sa prochaine cible.

Comment JD.com compte-t-il mettre la main sur l'enseigne ?

JD.com, numéro deux du secteur dans son pays, est en passe d'acquérir l'entreprise allemande Ceconomy. Or, ce groupe détient une part stratégique de 22% dans le capital de Fnac-Darty.

En absorbant l'actionnaire allemand, l'acteur asiatique entrerait de facto au capital du distributeur français, se positionnant idéalement pour lancer une offre publique d'achat (OPA) par la suite.

Pourquoi ce rachat inquiète-t-il tant les autorités ?

Le contexte est déjà électrique dans le commerce de détail. Le scandale sanitaire et social autour de Shein a sensibilisé l'opinion et les pouvoirs publics aux méthodes de certains acteurs.

Voir un pilier de la distribution culturelle et technologique, fort de 1 500 magasins en Europe, passer sous contrôle étranger soulève des questions de souveraineté économique majeures, bien au-delà de la simple concurrence commerciale.

Quelle est la réaction de Bercy face à cette menace ?

Le ministère de l'Économie surveille ce dossier "comme le lait sur le feu". Si aucune demande officielle d'investissement n'a encore été déposée par la Chine ou ses représentants, des échanges discrets ont lieu pour clarifier les ambitions de JD.com.

L'objectif affiché du groupe est clair : concurrencer Amazon sur le sol européen, et la France est une pièce maîtresse de ce puzzle, comme le prouve le lancement discret de sa plateforme Joybuy.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est exactement JD.com ?

Aussi appelé Jingdong, c'est le troisième opérateur chinois de commerce en ligne, juste derrière Alibaba et Pinduoduo (Temu). L'entreprise pèse plus de 180 milliards de dollars de chiffre d'affaires et est réputée pour sa logistique redoutable.

Le rachat de Fnac-Darty est-il fait ?

Non. Pour l'instant, JD.com finalise le rachat de l'allemand Ceconomy. C'est cette acquisition qui lui donnerait 22% des parts de l'enseigne française, ouvrant la voie à une éventuelle prise de contrôle total plus tard.

L'État peut-il bloquer l'opération ?

Oui, le gouvernement dispose de leviers pour contrôler les investissements étrangers dans les secteurs stratégiques. Bercy a déjà pris contact avec JD.com pour sonder ses intentions, signe que le dossier est pris très au sérieux.