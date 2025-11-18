Le Black Friday est officiellement lancé chez Darty et la Fnac ! Jusqu'au 1er décembre inclus, les deux enseignes déploient leurs promotions avec un dispositif idéal pour préparer les fêtes : des "offres chrono" éphémères valables seulement 48h, la carte Fnac+ à prix réduit (4,99 € la première année), et surtout la prolongation des retours jusqu'au 15 janvier pour acheter vos cadeaux de Noël en toute sérénité.
Voici une première sélection d'offres particulièrement intéressantes piochées chez les deux magasins pour démarrer cette période de Black Friday.
TOP 15 du Black Friday Darty / Fnac
- SSD interne Lexar Play pour PS5 - 2 To à 119,99 € soit -40% (jusqu'à 7400 Mo/s) ⚠️ offre chrono aujourd'hui seulement
- Pack Lenovo Idea Tab 128 Go + Folio + Stylet à 169,99 € soit -27% (11" 2,5K 90Hz, Dimensity 6300 octa-core, 8MP + 5MP, 4 haut-parleurs optimisés avec Dolby Atmos, 7040 mAh, stockage extensible jusqu'à 2 To, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2)
- Pack Redmi Note 14 5G 256 Go Noir + Enceinte portable Bluetooth Sound Pocket à 199 € soit -38% (6,67" AMOLED 120Hz, Gorilla Glass 5, Dimensity 7025-Ultra octa-core 6 nm, caméra IA 200 MP + 8 MP + 2 MP, 5110 mAh, charge turbo 45W, Dolby Atmos, Bluetooth 5.3, IP64, stockage extensible jusqu'à 1 To...)
- AirPods Pro 2 à 209,99 € soit -8% (réduction active du bruit et transparence adaptative, audio spatial personnalisé, suivi dynamique des mouvements de la tête, autonomie jusqu'à 6h)
- Drone DJI Mini 4K à 269 € soit -10% (vidéo 4K / 30 ips, zoom numérique 4x, transmission jusqu'à 10 km en HD, autonomie 31 min, résistance au vent 38 km/h / niveau 5, fonction RTH, modes QuickShots et Panorama...)
- Montre connectée Garmin Vívoactive 6 - 42 mm Noir avec bracelet Noir à 279,99 € soit -7% (écran AMOLED ultra-lumineux, autonomie jusqu'à 11 jours en mode connecté, GPS, fonction de suivi d'énergie Body Battery, score de sommeil, + de 80 sports intégrés, suggestions quotidiennes d'entraînement...)
Aussi disponible au même prix en rose, vert et beige
- Aspirateur robot laveur Ecovacs DEEBOT T80 OMNI à 499 € soit -37% (18000 Pa, auto-nettoyage instantané, nettoyage adaptatif des bords TruEdge 2.0, technologie anti-enchevêtrement ZeroTangle 3.0, système de lavage à l'eau chaude à température contrôlée 2.0...)
- Pack Xbox Series X + Assassin's Creed Shadows + Cyberpunk 2077 Ultimate Edition à 599,99 € (-19%)
- Samsung Galaxy S25 Edge 5G 256 Go à 699 € soit -44% pour les adhérents Fnac ou 799 € (6,7" Dynamic AMOLED 2X QHD+ 120Hz, Gorilla Glass Ceramic 2, RAM 12 Go, 200 MP + 12 MP + 12 MP, Snapdragon 8 Elite 3nm, Dolby Atmos, Galaxy AI, IP68...)
- Pack Samsung Galaxy S25 5G 128 Go Noir + Buds3 Argent à 699 € soit -13% (6,2" Dynamic AMOLED 2X FHD+ 120Hz, 4000 mAh, Snapdragon 8 Elite octa-core, 50MP + 10MP + 12MP, RAM 12 Go, IP68, WiFi 7)
- Samsung Galaxy Book4 Pro à 799,99 € soit -46% (écran tactile 14" WQXGA+ 120Hz, Core Ultra 5 125H, Intel Arc Graphics, RAM 16 Go LPDDR5X, SSD 512 Go, Windows 11, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3)
- Asus Vivobook S 16 OLED S5606UA-MX052W à 799,99 € soit -20% (16'' WQXGA+ OLED 120Hz, Ryzen 7 8845HS, Radeon Graphics, RAM 16 Go LPDDR5X, SSD 512 Go, Windows 11 Home, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3)
- Pack appareil photo hybride Canon EOS RP + RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM + Seconde batterie LP-E17 + Carte SD 16 Go à 899,99 € (-31%)
- PC portable gaming Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R3JW à 929,99 € soit -33% (16" IPS WUXGA 180Hz, Ryzen 7 260, RTX 5060, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, Windows 11 Home, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3)
- TV OLED Samsung TQ65S95F 4K 2025 - 65" à 1 999 € (-28%)
