Des scientifiques chinois ont simulé avec succès la détection d'avions furtifs comme le F-22 américain depuis l'orbite grâce à un nouveau système radar bistatique à double satellite.

Nommé LT-1, il parviendrait à filtrer le bruit de fond terrestre, un obstacle jugé insurmontable jusqu'ici, pour repérer l'empreinte radar pourtant très réduite d'avions de chasse furtifs, ouvrant la voie à une surveillance continue et tout-temps.

Pendant des décennies, le principe était qu'un avion furtif est invisible pour un radar en orbite. Si les satellites optiques, comme la constellation Jilin-1, ont déjà prouvé leur capacité à suivre un F-22 en plein vol, leur efficacité reste tributaire de la météo et de la lumière du jour.

Pour un usage militaire fiable, la détection radar 24/7 est indispensable. Or, l'équation semblait insoluble. Le brouillage de fond, c'est-à-dire le bruit chaotique généré par la réflexion des ondes sur les montagnes ou une mer agitée, noyait systématiquement la signature radar extrêmement faible d'un appareil conçu pour ne pas être vu.

Le défi du bruit de fond, un verrou technologique sauté

La Chine pense avoir trouvé la clé pour résoudre ce problème. Une étude récente, menée par des chercheurs de la Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST), détaille comment un système radar bistatique spatial pourrait changer la donne.

Ce concept repose sur le système à double satellite Ludi Tance No. 1 (LT-1), lancé en 2022. La configuration est ingénieuse : un satellite émet les impulsions radar tandis que le second, passif, se charge de recevoir les échos. Cette dissociation permet de réduire considérablement les interférences et de mieux isoler le signal d'une cible mouvante.

Comment fonctionne cette détection orbitale ?

Les simulations présentées par l'équipe de Chen Junli, concepteur en chef du satellite, modélisent une cible furtive avec une section efficace radar (RCS) de 10 m², une estimation réaliste pour un avion de ce type vu du dessus.

En utilisant la bande L, les chercheurs ont découvert que la détection était optimale lorsque les satellites formaient des angles bistatiques compris entre 30 et 130 degrés.

Dans cette configuration précise, le brouillage de fond, même au-dessus d'une mer agitée, est suffisamment atténué pour faire ressortir la signature d'une cible se déplaçant à seulement 50 km/h. Autre avantage, le récepteur passif rend le réseau bien plus difficile à brouiller.

Vers une redéfinition de la stratégie militaire mondiale

Si ces résultats sont validés par des expérimentations réelles, les implications constituent un tournant stratégique majeur. La furtivité, pierre angulaire de la projection de puissance aérienne américaine depuis les années 80, perdrait une grande partie de sa valeur.

Les Etats-Unis mettent en avant les capacités furtives de leurs bombardiers et avions de chasse de cinquième et sixième génération (comme le chasseur Boeing F-47) et il reste à voir si cet atout sera toujours pertinent dans le temps.

Une constellation de satellites radar comme LT-1 offrirait à la Chine une capacité de surveillance continue et par tous les temps sur de vastes zones géographiques. Avions furtifs, mais aussi drones et missiles de croisière à basse altitude, pourraient devenir vulnérables à une détection orbitale.